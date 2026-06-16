Survivor İstanbul finali ne zaman 2026?

Survivor’da final heyecanı giderek artarken gözler İstanbul’da yapılacak büyük finale çevrildi. “Survivor İstanbul finali ne zaman?” sorusu sosyal medyada ve arama motorlarında yoğun şekilde sorgulanıyor. Yarışmanın final etabına yaklaşılmasıyla birlikte şampiyonun belli olacağı tarih büyük merak konusu haline geldi.

SURVIVOR 2026 İSTANBUL FİNALİ NE ZAMAN? ŞAMPİYONUN BELLİ OLACAĞI TARİHLER AÇIKLANDI

Survivor 2026’da şampiyonun belirleneceği büyük final için geri sayım başladı. Yarışmanın final etabına yaklaşılmasıyla birlikte “Survivor İstanbul finali ne zaman?” sorusu izleyiciler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Final mücadelelerinin tarihleri ve oynanacağı yer netleşti.

SURVIVOR 2026 FİNALİ NE ZAMAN?

Survivor 2026’da şampiyonun belli olacağı final mücadeleleri 17, 18 ve 19 Haziran tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilecek. Canlı olarak yayınlanacak final etabında yarışmacılar, üç gün boyunca şampiyonluk için kıyasıya mücadele edecek.

Final heyecanı her gün saat 20.00’de başlayacak ve milyonlarca izleyici ekran başında olacak.

SURVIVOR İSTANBUL FİNALİ NEREDE YAPILACAK?

Survivor 2026’nın büyük finali İstanbul’un Beykoz ilçesinde bulunan Boğaziçi Üniversitesi Anadolu Hisarı Yerleşkesi içerisinde kurulan özel alanda düzenlenecek. Özellikle açık hava konseptiyle hazırlanan final alanı, büyük bir organizasyona ev sahipliği yapacak.

Final sahnesi, yarışmanın en kritik anlarına tanıklık edecek şekilde özel olarak tasarlandı.

SURVIVOR FİNALİ CANLI İZLENEBİLECEK

Survivor 2026 final mücadeleleri televizyon ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Yarışmanın final etabını kaçırmak istemeyen izleyiciler, her akşam saat 20.00’de ekran başında olacak.

Ayrıca final organizasyonu, seyirci katılımına da açık olacak.

SURVIVOR FİNALİNE SEYİRCİ ALINACAK

Survivor 2026 İstanbul finali, bilet alan izleyiciler tarafından tribünlerden de canlı olarak izlenebilecek. Böylece yarışmanın final atmosferi hem ekran başında hem de yerinde yaşanabilecek.

Seyircilerin yoğun ilgi göstermesi beklenen final organizasyonu için biletlerin kısa sürede tükenmesi öngörülüyor.

SURVIVOR 2026’DA BÜYÜK HEYECAN

17-18-19 Haziran tarihlerinde oynanacak final mücadeleleriyle Survivor 2026 şampiyonu belli olacak. Üç gün sürecek dev organizasyon, yarışmanın en kritik anlarına sahne olacak ve finalde kazanan isim büyük ödülün sahibi olacak.