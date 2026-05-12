Survivor ikinci dokunulmazlığı hangi takım kazandı, 12 Mayıs 2026 eleme adayı kim oldu?

Survivor 2026’da heyecan tüm hızıyla devam ederken, 12 Mayıs akşamı oynanan ikinci dokunulmazlık oyunu sonrası gözler ada konseyine çevrildi. Hangi takımın dokunulmazlığı kazandığı ve eleme adayı olarak kimin yazıldığı izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Kritik oyunun ardından oluşan yeni dengeler, yarışmada stratejilerin yeniden şekillenmesine neden oldu.

SURVİVOR 12 MAYIS 2026 DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2026’da 12 Mayıs akşamı oynanan ikinci dokunulmazlık oyunu büyük bir merakla takip edildi. Ancak kritik mücadele sonrası dokunulmazlığı kazanan takım henüz netlik kazanmadı. Parkurda yaşanan çekişmeli anlar izleyicilerin ilgisini çekerken, sonuçların açıklanmasıyla birlikte ada dengelerinin nasıl değişeceği de merak konusu oldu.

Henüz oyun sona ermedi.

SURVİVOR ELEME POTASINDA İLK ADAY KİM OLDU?

Haftanın eleme süreci yavaş yavaş şekillenirken, eleme potasına giren ilk isim Barış Murat Yağcı oldu. Yarışmada tansiyon yükselirken, ikinci eleme adayının ise dokunulmazlık oyununun ardından yapılacak ada konseyi sonucunda belli olacağı ifade edildi. Yarışmacılar arasındaki stratejik hamleler, potadaki isimlerin değişme ihtimalini de gündemde tutuyor.

SURVİVOR BAYHAN YARIŞMADAN AYRILDI MI?

Yarışmanın son bölümünde yaşanan sağlık krizi ise geceye damga vurdu. Yayınlanan fragmanda Bayhan, geçirdiği küçük bir operasyon sonrası ciddi şekilde kan kaybettiğini ve ölümden döndüğünü ifade etti. Ada Konseyi’nde konuşan Acun Ilıcalı, “Şu anda bizim için bir numaralı konu Bayhan. Bayhan’ı gözetim altına alıyoruz, kanaması durmadı. Bayhan hepimizi korkuttu” sözleriyle durumun ciddiyetini açıkladı.