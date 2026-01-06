Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu 6 Ocak Salı?

Survivor'da heyecan dolu bir dokunulmazlık oyunu daha geride kaldı. 6 Ocak Salı günü yapılan oyun sonucunda hangi yarışmacının adı eleme potasına yazıldı? İşte Survivor'da dokunulmazlık oyununu kazanan ve eleme adayı olan yarışmacının kim olduğu hakkında detaylar.

SURVIVOR'DA DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da bu akşam ekrana gelen dokunulmazlık oyunu, izleyenlere büyük bir heyecan yaşattı. Haftanın kritik mücadelesinde Keremcem, yaşadığı sakatlık nedeniyle kadroda yer almadı. Su parkurunda oynanan oyunda yarışmacılar; denge, hız ve güç gerektiren etapları geçtikten sonra finalde disk atışı yaparak takımına sayı kazandırmaya çalıştı.

Oldukça çekişmeli geçen karşılaşmada kazanan takım, 12. sayıya ulaşan taraf oldu. Nefes kesen mücadele sonunda Gönüllüler Takımı, rakibini 12-7'lik skorla mağlup ederek dokunulmazlığı kazandı. Bu sonuçla birlikte Gönüllüler, eleme stresinden uzak bir hafta geçirme avantajını elde etti.

SURVIVOR'DA İKİNCİ ELEME ADAYI KİM OLDU?

Dokunulmazlık oyununun ardından gözler, ada konseyinde belirlenecek ikinci eleme adayına çevrildi. Konseyde yapılan oylama sonucunda eleme potasına giren isimler şu şekilde sıralandı:

• Bayhan

• Keremcem

• Serhan Onat

• Dilan Çıtak

• Selen Görgüzel

• Mert Nobre

• Meryem Boz

• Serenay Çetin

Eleme adaylarının netleşmesiyle birlikte adadaki dengeler bir kez daha değişti. Yarışmacılar arasında stratejik hamleler ve ittifaklar dikkat çekti.

SURVIVOR GÖNÜLLÜLER TAKIMI KADROSU (2026)

Dokunulmazlığı kazanan Gönüllüler Takımı, 2026 sezonunda güçlü kadrosuyla öne çıkmaya devam ediyor. İşte Gönüllüler takımında yer alan yarışmacılar:

• Engincan Tura

• Eren Semerci

• Erkan Bilben

• Onur Alp Çam

• Ramazan Sarı

• Lina Hourich

• Gözde Bozkurt

• Nisanur Güler

Survivor'da önümüzdeki günlerde hem eleme gecesi hem de yeni dokunulmazlık oyunlarıyla heyecanın daha da artması bekleniyor.