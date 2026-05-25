Survivor 2026 yarışmacılarından Beyza Gemici’nin yarışma performansı ve ada içindeki bazı gelişmeler, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Özellikle yüzerek diğer adaya geçmesi ve Sercan Yıldırım ile zaman geçirmesi gibi olaylar, izleyicilerin dikkatini çekerken özel hayatına dair soruları da beraberinde getirdi. Peki, Survivor Beyza Gemici'nin sevgilisi kim? Kerimhan Duman kimdir? Detaylar...

SURVIVOR BEYZA GEMİCİ'NİN SEVGİLİSİ KİM?

Survivor 2026 yarışmacılarından Beyza Gemici’nin özel hayatına dair en çok konuşulan konu, sevgilisi olduğu iddia edilen Kerimhan Duman ile ilişkisi oldu. Yarışma sürecinde yaşanan dikkat çekici olayların ardından, Beyza’nın sosyal medyada gündem olmasıyla birlikte ilişkisine dair detaylar da daha fazla araştırılmaya başlandı.

Gündeme gelen iddialara göre Kerimhan Duman’ın, sosyal medya hesabı üzerinden Beyza Gemici’yi takipten çıkarması dikkat çekti. Bu hamle, kısa sürede sosyal medyada geniş yankı bulurken, ikilinin ilişki durumuna dair farklı yorumların yapılmasına neden oldu. Konuya ilişkin net bir açıklama bulunmazken, gelişmeler kamuoyunun ilgisini çekmeye devam ediyor.

KERİMHAN DUMAN KİMDİR?

Kerimhan Duman, 13 Haziran 1996 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Aslen Kahramanmaraşlı olan Duman, çocukluk ve gençlik yıllarını İstanbul’da geçirmiştir. Sanat eğitimini Sümer Onat Film ve Tiyatro Merkezi’nde tamamlayan Duman, oyunculuk alanında profesyonel bir altyapı edinmiştir.

Akademik kariyerine de önem veren Kerimhan Duman, Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olarak eğitim hayatını başarıyla tamamlamıştır. Böylece hem sanat hem de akademik alanda kendini geliştiren bir profil ortaya koymuştur.

Kerimhan Duman’ın ekran kariyerindeki ilk büyük çıkışı henüz 10 yaşındayken, 2006 yılında yayınlanan Arka Sokaklar dizisi ile olmuştur. Dizide Mesut Komiser karakterinin oğlu Tunç Güneri rolünü canlandıran Duman, özellikle çocuk yaşta ekranlarda yer almasıyla geniş bir izleyici kitlesi tarafından tanınmıştır. Bu dönemde “Tokmak kafa” lakabıyla da bilinen oyuncu, uzun süre ekranların sevilen çocuk oyuncularından biri olmuştur.

Kariyerine ilerleyen yıllarda da devam eden Kerimhan Duman, Kara Para Aşk dizisinde canlandırdığı Ferdi Denizer karakteri ile yeniden izleyici karşısına çıkmıştır. Bu rol, onun oyunculuk kariyerini güçlendiren önemli projelerden biri olarak öne çıkmıştır.