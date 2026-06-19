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Survivor Beyaz kimdir? Beyza Gemici kaç yaşında, nereli?

Survivor Beyaz kimdir? Beyza Gemici kaç yaşında, nereli?
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Survivor'daki performansı ve dikkat çeken kişiliğiyle gündeme gelen Beyza Gemici, kısa sürede geniş bir izleyici kitlesinin ilgisini çekmeyi başardı. Aslen Giresunlu olan ve İstanbul'da yaşamını sürdüren genç yarışmacının kariyeri ve özel yaşamına ilişkin bilgiler arama motorlarında yoğun şekilde sorgulanıyor. Peki, Survivor Beyaz kimdir? Beyza Gemici kaç yaşında, nereli?

Survivor 2026 yarışmacıları arasında yer alan Beyza Gemici, yarışmanın başlamasıyla birlikte izleyicilerin en çok merak ettiği isimlerden biri oldu. Sosyal medya içerik üreticisi olarak tanınan Beyza Gemici'nin hayatı, yaşı, memleketi ve kariyeri hakkında bilgiler araştırılıyor. Survivor Beyza kimdir? Beyza Gemici kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor? İşte merak edilen detaylar...

BEYZA GEMİCİ KİMDİR?

Beyza Gemici, Survivor 2026 yarışmacıları arasında yer alan, sosyal medya içerik üreticisi ve grafik tasarımcıdır. Özellikle gerçekleştirdiği canlı yayınlar ve dijital platformlarda paylaştığı içeriklerle tanınan Gemici, genç kitle tarafından yakından takip edilmektedir.

BEYZA GEMİCİ KAÇ YAŞINDA?

2001 doğumlu olan Beyza Gemici, 2026 yılı itibarıyla 25 yaşındadır.

BEYZA GEMİCİ NERELİ?

Beyza Gemici aslen Giresunludur. Yaşamını ise İstanbul'da sürdürmektedir.

BEYZA GEMİCİ'NİN KARİYERİ

Beyza Gemici, profesyonel olarak grafik tasarım alanında çalışmaktadır. Bunun yanı sıra sosyal medya platformlarında içerik üreticisi olarak faaliyet göstermekte, canlı yayınlar ve özgün tasarımlarıyla dikkat çekmektedir. Dijital dünyada geniş bir takipçi kitlesine ulaşan Gemici, Survivor 2026 kadrosuna katılarak adını daha geniş kitlelere duyurmuştur.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
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