Survivor Barış elendi mi, diskalifiye mi oldu, Barış Murat Yağcı neden yok?

Survivor izleyicileri son bölümün ardından "Survivor Barış elendi mi?" ve "Barış Murat Yağcı neden yok?" sorularına yanıt aramaya başladı. Yarışmada bir süredir ekranda görünmeyen Barış Murat Yağcı'nın akıbeti merak konusu olurken, elenip elenmediği, yarışmadan ayrılıp ayrılmadığı ve programda neden yer almadığına dair iddialar gündeme geldi. İşte Survivor Barış Murat Yağcı hakkında merak edilen tüm detaylar…

TV8 ekranlarının sevilen yarışması Survivor'da Barış Murat Yağcı'nın son bölümlerde yer almaması izleyicilerin dikkatinden kaçmadı. "Survivor Barış elendi mi, Barış Murat Yağcı neden yok?" soruları sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girerken, yarışmacının durumu hakkında yeni gelişmeler araştırılmaya başlandı. Barış Murat Yağcı Survivor'dan ayrıldı mı, yoksa geçici bir durum mu söz konusu? Detaylar haberimizde

BARIŞ MURAT YAĞCI NEDEN YOK?

Ünlü isimlerden Barış Murat Yağcı, yürütülen yasaklı madde soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen kişiler arasında yer aldı. Yurt dışında olduğu için bir süre gözaltına alınamayan Yağcı, Türkiye'ye dönüşünün ardından İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.

Barış Murat Yağcı, İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından Adli Tıp Kurumu'na götürülerek kan ve saç örneği verdi. İşlemlerin tamamlanmasının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SURVİVOR BARIŞ DİSKALİFİYE Mİ EDİLDİ?

Barış Murat Yağcı'nın Survivor programındaki durumu henüz resmi olarak açıklanmadı. Henüz diskalifiye edilip edilmediği ve yarışmaya geri dönüp dönmeyeceği konusunda bir bilgi paylaşılmadı.

Yarışmacının programdaki konumu, soruşturmanın seyrine ve yapım ekibinin alacağı karara göre netleşecek. İzleyiciler, Barış Murat Yağcı'nın Survivor'a dönüp dönmeyeceğini önümüzdeki günlerde öğrenebilecek.

Osman DEMİR
