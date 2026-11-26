Survivor 2027 sunucusu Alp Kırşan mı oldu, Murat Ceylan Survivor'dan ayrıldı mı soruları yarışmanın takipçileri tarafından merakla araştırılıyor. Survivor 2027'nin sunucusu henüz resmi olarak açıklanmadı. Murat Ceylan'ın programdan ayrıldığına ilişkin kesinleşmiş bir bilgi bulunmuyor. Alp Kırşan'ın sunuculuğa geri döneceği iddiası ise şimdilik kulis bilgisi ve sosyal medya yorumlarından ibaret. Konuyla ilgili yapım ekibinden, TV8 yönetiminden ya da Acun Ilıcalı'dan resmi bir açıklama yapılmadı.

SURVİVOR 2027 SUNUCUSU ALP KIRŞAN MI OLDU?

Alp Kırşan'ın Survivor 2027'nin sunucusu olduğuna dair resmi bir açıklama yok. Kırşan'ın yeni sezon için teklif aldığına ya da anlaşmaya vardığına ilişkin doğrulanmış bir bilgi de bulunmuyor. Eski sunucunun geri dönüşüne ilişkin iddialar, kulislerde konuşulan bilgilere ve onu yeniden ekranda görmek isteyen izleyicilerin paylaşımlarına dayanıyor.

MURAT CEYLAN SURVİVOR'DAN AYRILDI MI?

Murat Ceylan'ın Survivor'dan ayrıldığına ilişkin kesinleşmiş bir bilgi yok. Ceylan'ın yeni sezonda sunuculuğa devam edip etmeyeceği belirsizliğini koruyor. Murat Ceylan'dan ya da yapım ekibinden konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

SURVİVOR 2027 SUNUCUSU KİM OLACAK?

Survivor 2027'nin sunucusu henüz netlik kazanmadı. Programın sunucusunun, sezon başlangıcına kadar Acun Ilıcalı ve TV8 tarafından açıklanması bekleniyor.

MURAT CEYLAN VE ALP KIRŞAN SURVİVOR'I NE ZAMAN SUNDU?

Alp Kırşan, 2013 ile 2018 yılları arasında altı sezon boyunca Survivor'ın sunuculuğunu yaptı. Murat Ceylan ise yarışmaya 2013 ve 2018'de yarışmacı olarak katıldı. Ceylan, 2019 sezonundan bu yana programın sunuculuğunu üstleniyor.

SURVİVOR 2027 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Survivor 2027'nin, MasterChef Türkiye'nin finalinin ardından 1 Ocak 2027'de TV8 ekranlarında başlaması planlanıyor. Yeni sezonda Turabi Çamkıran ve Ogeday Girişken takım kaptanı olacak. Kaptanlar yarışmada mücadele edecek ancak şampiyon olamayacak. Büyük ödül 10 milyon TL olarak planlanıyor.

Milli Gazete, Murat Ceylan'ın yeni sezonda olmayabileceği iddiasını bir soruşturma kapsamında getirildiği öne sürülen yurt dışı çıkış yasağına bağlıyor. Bunu başka bir kaynakta doğrulayamadım ve haber suç ithamı içerdiği için metne almadım. Resmi bir kaynakta görürsen eklerim.