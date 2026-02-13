Süper Lig gol krallığı sıralaması, son durum ne?
Trendyol Süper Lig'de gol krallığı yarışında kıyasıya mücadele devam ediyor. 2025-26 sezonunun son haftalarına yaklaşılırken gol krallığı sıralamasında Başakşehir'in yıldız ismi Eldor Shomurodov ile Trabzonspor'un gol makinesi Paul Onuachu, 15'er golle zirvede yer alıyor. Onları Fenerbahçe'nin golcüsü Talisca ve Galatasaray'dan Mauro Icardi takip ediyor — ligde gol krallığı yarışının son durumu lig tutkunlarının gündeminde.
SÜPER LİG GOL KRALLIĞI SIRALAMASI, SON DURUM NE?
Eldor Shomurodov 15
Paul Onuachu 15
Mauro Icardi 13
Talisca 12
Marco Asensio 9
Ernest Muçi 9
Victor Osimhen 9
Mohamed Bayo 9
Felipe Augusto 9