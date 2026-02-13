Süper Lig gol krallığı sıralaması, son durum ne?

Süper Lig gol krallığı listesi güncellendi: liderlik mücadelesi nefes kesiyor. 2025-26 sezonunda gol krallığı sıralamasının başında şu an Başakşehir'den Eldor Shomurodov ve Trabzonspor'dan Paul Onuachu bulunuyor; her iki isim de 15 golle listenin zirvesini paylaşıyor. Fenerbahçe'nin Talisca'sı ve Galatasaray'ın Mauro Icardi'si gibi önemli gol silahları takipçileriyle yarışa ortak oluyor — Süper Lig'in gol krallığı son durum raporu burada.

SÜPER LİG GOL KRALLIĞI SIRALAMASI, SON DURUM NE?

Eldor Shomurodov 15

Paul Onuachu 15

Mauro Icardi 13

Talisca 12

Marco Asensio 9

Ernest Muçi 9

Victor Osimhen 9

Mohamed Bayo 9

Felipe Augusto 9