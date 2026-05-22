Süper Kupa maçları ne zaman oynanacak, Galatasaray Konyaspor / Fenerbahçe Trabzonspor maçları ne zaman oynanacak?

Galatasaray ile TÜMOSAN Konyaspor ve Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanacak Süper Kupa eşleşmelerinin tarihleri merak ediliyor. Futbolseverler, bu dev karşılaşmaların ne zaman oynanacağını araştırırken gözler resmi açıklamalara çevrildi.

SÜPER KUPA EŞLEŞMELERİ RESMİLEŞTİ

Trabzonspor’un Ziraat Türkiye Kupası’nı kazanmasının ardından TFF tarafından Süper Kupa eşleşmeleri resmen netleşti. Futbolseverlerin merakla beklediği organizasyonda güçlü takımlar karşı karşıya gelecek.

GALATASARAY - KONYASPOR MAÇI

Süper Lig şampiyonu Galatasaray, Türkiye Kupası finalisti TÜMOSAN Konyaspor ile Süper Kupa’da karşı karşıya gelecek. Bu eşleşme, kupanın en dikkat çeken mücadelelerinden biri olarak öne çıkıyor.

FENERBAHÇE - TRABZONSPOR DERBİSİ

Ligi ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe ise Türkiye Kupası şampiyonu Trabzonspor ile kozlarını paylaşacak. Türk futbolunun iki büyük kulübünü karşı karşıya getiren bu mücadele, şimdiden büyük bir derbi heyecanı oluşturdu.

SÜPER KUPA TARİHİ DAHA SONRA AÇIKLANACAK

TFF, dört takımın yer alacağı Süper Kupa organizasyonunun tarihini henüz açıklamadı. Maçların kesin takviminin ilerleyen günlerde duyurulması bekleniyor.