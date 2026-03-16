NOW TV'nin fenomen yapımı Yeraltı dizisinde 'Adnan Yolcu' karakterini canlandıran Sunay Kurtuluş, son günlerde magazin dünyasında gündemi sarsan bir gelişmeyle öne çıktı. Ünlü televizyoncu ve oyuncu, Ayşegül Eraslan'ın evinde ölü bulunmasının ardından olay yerinde görüldüğü iddialarıyla adli sürecin odağı haline geldi. Bu durum, Kurtuluş'un dizideki geleceğini belirsiz bir hâle getirdi. Peki, Sunay Kurtuluş Yeraltı dizisinden ayrılıyor mu? Yeraltı Adnan diziden çıkarıldı mı? Detaylar...

SUNAY KURTULUŞ YERALTI DİZİSİNDEN AYRILIYOR MU?

Dizide Adnan Yolcu karakteri, suç ve dram temalı hikayenin merkezinde yer alıyor. İzleyiciler, karakterin hikayedeki rolünü ve oyuncunun kadroda kalıp kalamayacağını merak ediyor. Yapım şirketi ve kanal yönetimi, resmi bir açıklama yapmasa da, kulislerde senaryo ekibinin olası bir ayrılık senaryosuna karşı B planı üzerinde çalıştığı konuşuluyor.

Sunay Kurtuluş'un diziden ayrılıp ayrılmayacağı, yargı sürecinin sonuçlanmasına bağlı olarak netleşecek ve dizinin yeni bölümlerinde karakterin akıbeti kritik önem taşıyacak.

YERALTI ADNAN DİZİDEN ÇIKARILDI MI?

Adnan Yolcu karakterinin Yeraltı dizisinden çıkarılıp çıkarılmayacağı, hem izleyici hem de sektör tarafından merakla takip ediliyor. Karakterin hikayedeki önemi, oyuncu değişikliğinin veya senaryo revizyonunun kapsamlı olmasını gerektiriyor.

Uraz Kaygılaroğlu, Devrim Özkan ve Deniz Can Aktaş gibi isimlerin yer aldığı dizi, Adnan karakterinin ayrılığı durumunda hikayede önemli değişikliklere gitmek zorunda kalacak. İzleyiciler, yeni bölüm fragmanları ve oyuncu listesi üzerinden karakterin dizideki durumu hakkında ipuçları arıyor.