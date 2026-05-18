SUMUD FİLOSU SON DAKİKA: Sumud Filosunda neler oluyor, son durum nedir?

Sumud Filosu’na ilişkin son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Akdeniz’de ilerleyen filoda yaşanan hareketlilik, iletişim kesintileri ve iddia edilen müdahaleler sonrası “Son durum ne?” sorusu gündemin merkezine yerleşti. Peki, Sumud Filosunda neler oluyor, son durum nedir?

Son dakika gelişmeleriyle gündeme gelen Sumud Filosu, Doğu Akdeniz’deki ilerleyişi ve yaşanan iletişim kopukluklarıyla merak konusu olmaya devam ediyor. Filoda son durum ne? Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

SUMUD FİLOSU CANLI TAKİP

Canlı takip sistemlerinden gelen son verilere göre Küresel Sumud Filosu’nda 50’den fazla teknenin bulunduğu, yüzlerce aktivistin bu teknelerde yer aldığı ve bazı gemilerden yapılan canlı yayınların aniden kesildiği bildiriliyor. Filoya ait bazı yayınlarda yön değişiklikleri, sinyal kopmaları ve koordinasyon sorunları dikkat çekerken, organizasyon ekibi bazı teknelerle iletişimin tamamen kesildiğini açıkladı.

Yetkililer, bağlantının yeniden sağlanması için çalışmaların sürdüğünü belirtirken, Akdeniz hattında yaşanan hareketlilik filonun seyrine ilişkin soru işaretlerini de beraberinde getirdi.

SUMUD FİLOSUNA SALDIRI MI OLDU?

Küresel Sumud Filosu’na ilişkin en dikkat çekici iddialar, uluslararası sularda yaşandığı öne sürülen müdahale ve operasyon haberleri oldu. İsrail basınında yer alan bazı haberlerde, İsrail ordusunun filoya yönelik bir operasyon planı yaptığı ve Gazze’ye yönelik deniz ablukasının aşılmasına izin verilmeyeceği yönünde değerlendirmeler paylaşıldı.

İsrail devlet televizyonu KAN üzerinden aktarılan bilgilerde ise güvenlik birimlerinin filoya yönelik senaryoları değerlendirdiği ve olası müdahale planlarının gündeme alındığı iddia edildi.

Öte yandan filonun kriz yönetim merkezinden yapılan açıklamalarda, Akdeniz’de bazı savaş gemilerinin görüldüğü, hücumbotların teknelere yaklaştığı ve bu süreçte birçok gemiyle iletişimin kesildiği öne sürüldü. Canlı yayınlara yansıyan görüntülerde bazı aktivistlerin güvenlik gerekçesiyle telefonlarını denize attığı ve ellerini havaya kaldırdığı anlar da dikkat çekti.

Bu görüntüler, filoya müdahale edildiği yönündeki iddiaları güçlendirirken, gelişmeler uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

SUMUD FİLOSU NEREDE?

Güncel bilgilere göre Küresel Sumud Filosu’nun Doğu Akdeniz hattında ilerlediği tahmin ediliyor. Özellikle Kıbrıs Adası’nın güney ve güneydoğu açıkları, filonun en yoğun şekilde takip edildiği bölge olarak öne çıkıyor.

Bu rota, Gazze’ye ulaşmayı hedefleyen insani yardım güzergâhının kritik noktalarından biri olarak değerlendiriliyor. Ancak zaman zaman yaşanan iletişim kesintileri ve koordinasyon sorunları, filonun anlık konumunun net şekilde takip edilmesini zorlaştırıyor.

Kriz masası açıklamalarına göre bazı teknelerle bağlantının tamamen kaybolduğu belirtilirken, bölgedeki askeri hareketlilik nedeniyle rotada zaman zaman değişiklikler yaşandığı ifade ediliyor. Buna rağmen filonun ana hedefinin Gazze kıyılarına ulaşmak olduğu vurgulanıyor.

Sahra Arslan
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

