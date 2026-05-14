Sümeyye Aydoğan kimdir? Sümeyye Aydoğan kaç yaşında, nereli?

Ekranların son dönemde en çok konuşulan genç oyuncularından Sümeyye Aydoğan, yer aldığı dizi ve filmlerle adından sıkça söz ettiriyor. Performansıyla dikkatleri üzerine çeken Aydoğan’ın hayatı, yaşı ve nereli olduğu ise izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. “Sümeyye Aydoğan kimdir, kaç yaşında ve nereli?” soruları gündemdeki yerini korurken, genç oyuncunun kariyerindeki yükseliş de yakından takip ediliyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

SÜMEYYE AYDOĞAN KİMDİR?

Sümeyye Aydoğan, Türk televizyon ve sinema dünyasında son yıllarda yükselişe geçen genç oyunculardan biridir. 2019 yılından itibaren çeşitli dizi ve film projelerinde yer alan Aydoğan, özellikle “Duy Beni” dizisindeki performansıyla geniş kitlelerce tanınmıştır.

SÜMEYYE AYDOĞAN KAÇ YAŞINDA?

Sümeyye Aydoğan, 2 Nisan 1999 doğumludur. Buna göre 2026 yılı itibarıyla 27 yaşındadır.

SÜMEYYE AYDOĞAN NERELİ?

Sümeyye Aydoğan, İstanbul’da doğmuştur. Ailesinin Aydın ve Edirne kökenli olduğu, aynı zamanda Arnavut kökenlere dayandığı bilinmektedir.

SÜMEYYE AYDOĞAN’IN KARİYERİ

Sümeyye Aydoğan, kariyerine 2020 yılında “Aile Hükümeti” filmiyle başlamıştır. Ardından “Kahraman Babam”, “Sadakatsiz” ve Netflix yapımı “Geçen Yaz” gibi projelerde rol almıştır.

En büyük çıkışını “Duy Beni” dizisindeki Melisa karakteriyle yapan Aydoğan, daha sonra “Taçsız Prenses”, “Dönence”, “Gaddar”, “Sustalı Ceylan” ve “Yeraltı” gibi yapımlarda yer alarak kariyerini sürdürmüştür. Genç yaşına rağmen hem televizyon hem de dijital platformlarda dikkat çeken projelerde rol almaktadır.