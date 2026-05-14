Sümeyye Aydoğan kimdir? Sümeyye Aydoğan kaç yaşında, nereli?

Son yıllarda ekranlarda yer aldığı projelerle adından sıkça söz ettiren Sümeyye Aydoğan, genç yaşına rağmen geniş bir izleyici kitlesine ulaşmayı başardı. Başarılı performansıyla dikkat çeken oyuncunun hayatı, yaşı ve memleketi ise hayranları tarafından merak ediliyor. Peki, Sümeyye Aydoğan kimdir? Sümeyye Aydoğan kaç yaşında, nereli?

SÜMEYYE AYDOĞAN KİMDİR?

Sümeyye Aydoğan, Türk televizyon ve sinema dünyasında son yıllarda yükselişe geçen genç oyunculardan biridir. 2019 yılından itibaren çeşitli dizi ve film projelerinde yer alan Aydoğan, özellikle “Duy Beni” dizisindeki performansıyla geniş kitlelerce tanınmıştır.

SÜMEYYE AYDOĞAN KAÇ YAŞINDA?

Sümeyye Aydoğan, 2 Nisan 1999 doğumludur. Buna göre 2026 yılı itibarıyla 27 yaşındadır.

SÜMEYYE AYDOĞAN NERELİ?

Sümeyye Aydoğan, İstanbul’da doğmuştur. Ailesinin Aydın ve Edirne kökenli olduğu, aynı zamanda Arnavut kökenlere dayandığı bilinmektedir.

SÜMEYYE AYDOĞAN’IN KARİYERİ

Sümeyye Aydoğan, kariyerine 2020 yılında “Aile Hükümeti” filmiyle başlamıştır. Ardından “Kahraman Babam”, “Sadakatsiz” ve Netflix yapımı “Geçen Yaz” gibi projelerde rol almıştır.

En büyük çıkışını “Duy Beni” dizisindeki Melisa karakteriyle yapan Aydoğan, daha sonra “Taçsız Prenses”, “Dönence”, “Gaddar”, “Sustalı Ceylan” ve “Yeraltı” gibi yapımlarda yer alarak kariyerini sürdürmüştür. Genç yaşına rağmen hem televizyon hem de dijital platformlarda dikkat çeken projelerde rol almaktadır.

