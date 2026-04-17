İstanbul’un Sultanbeyli ilçesinde bulunan bir internet kafede yaşandığı iddia edilen olayda, cemaat hocalarının mekâna gelerek gençlerle sohbet ettiği ve onları namaza davet ettiği öne sürüldü. Görgü tanıklarının aktardığına göre, bu görüşmeler sırasında gençlerle kısa dini bilgilendirmeler yapıldığı ve özellikle namazın önemi üzerine konuşmalar gerçekleştirildiği iddia edildi. Peki, Sultanbeyli internet cafe'de tebliğ olayı nedir? Detaylar...

SULTANBEYLİ İNTERNET CAFE'DE TEBLİĞ OLAYI NEDİR?

Sultanbeyli’de internet kafeye gelen cemaat hocalarının, burada vakit geçiren gençlerle birebir sohbet ettiği iddia edildi. Oyun oynayan bazı gençlerin konuşmaları dinlediği, bazılarının ise uzaktan takip ettiği öne sürüldü. Ziyaretin herhangi bir zorlayıcı unsur içermediği, tamamen gönüllülük esasına dayandığı ifade edildi.

NAMAZA DAVET EDİLDİKLERİ İDDİASI

Söz konusu görüşmelerde gençlere namazın önemi hakkında kısa bilgilendirme yapıldığı ve namaza davet edildikleri iddia edildi. Bu sürecin bir yönlendirme ya da baskı içermediği, yalnızca davet niteliğinde gerçekleştiği belirtildi.

İŞLETMECİ AÇIKLAMASI OLDUĞU İDDİASI

İnternet kafe işletmecisinin, bu tür ziyaretlerin zaman zaman gerçekleştiğini ve ortamın huzurunu korumaya dikkat ettiklerini söylediği iddia edildi. Olayın günlük akış içinde gerçekleşen yerel bir girişim olduğu ifade edildi.

RESMİ AÇIKLAMA YOK

Konuya ilişkin yetkili kurumlardan resmi bir açıklama yapılmadı.