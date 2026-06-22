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Süleyman Yağcı, Pınar Altuğ olayı nedir? Süleyman Yağcı, Pınar Altuğ hakkında ne dedi?

Süleyman Yağcı, Pınar Altuğ olayı nedir? Süleyman Yağcı, Pınar Altuğ hakkında ne dedi?
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Süleyman Yağcı'nın, Pınar Altuğ hakkında yaptığı açıklamalar magazin gündeminde geniş yankı uyandırdı. Yıllar boyunca aynı projede yer alan iki ismin geçmişe yönelik değerlendirmeleri sosyal medyada da dikkat çekerken, birçok kişi "Süleyman Yağcı, Pınar Altuğ hakkında ne dedi?" ve "Aralarında ne yaşandı?" sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, Süleyman Yağcı, Pınar Altuğ olayı nedir? Süleyman Yağcı, Pınar Altuğ hakkında ne dedi?

Türk televizyon tarihinin unutulmaz yapımları arasında gösterilen Çocuklar Duymasın dizisinin oyuncularından Süleyman Yağcı'nın, Pınar Altuğ hakkında yaptığı açıklamalar yeniden gündem oldu. Açıklamaların ardından sosyal medyada çok sayıda yorum yapılırken, "Süleyman Yağcı ile Pınar Altuğ arasında ne oldu?" ve "Süleyman Yağcı neden gündeme geldi?" soruları araştırılmaya başlandı. İşte magazin dünyasında konuşulan olayın ayrıntıları ve Süleyman Yağcı'nın dikkat çeken açıklamaları...

SÜLEYMAN YAĞCI, PINAR ALTUĞ OLAYI NEDİR?

"Çocuklar Duymasın" dizisinde Fıs Fıs İsmail karakteriyle tanınan Süleyman Yağcı, katıldığı televizyon programında magazin gündemini sarsacak açıklamalarda bulundu. Dizideki birçok ismin profesyonel oyunculuk eğitimi almadığını belirten Yağcı, başrol oyuncusu Pınar Altuğ, Çaycı Hüseyin ve Şükrü'nün aslında oyuncu olmadığını söyledi.

"PINAR, HÜSEYİN VE ŞÜKRÜ OYUNCU DEĞİL"

TGRT Haber ekranlarında yayınlanan Yasemin'in Penceresi programına rol arkadaşı Volkan Severcan ile birlikte konuk olan Süleyman Yağcı, samimi ve bir o kadar da tartışma yaratacak itiraflarda bulundu. Dizi sektöründeki "eğitim" ve "alaylılık" konusuna değinen Yağcı, Çocuklar Duymasın kadrosundaki birçok popüler ismin profesyonel oyunculuk eğitimi almadığını açık açık dile getirdi. Sözünü sakınmayan ünlü oyuncu, şu ifadeleri kullandı: "Pınar Altuğ mesela oyuncu değil. Şükrü (Koruyucu) oyuncu değil. Çaycı Hüseyin (Alparslan Özmol) oyuncu değil. Ben de konservatuvarlı değilim. Bırak şimdi, gerçekler kapatılmasın."

"PINAR’I SAHNEDE TAMER KARADAĞLI YETİŞTİRDİ"

Dizide "Meltem" karakterine hayat veren Pınar Altuğ'un oyunculuk serüvenine dair çarpıcı bir iddia ortaya atan Süleyman Yağcı, Altuğ'un ekrandaki başarısında rol arkadaşı Tamer Karadağlı'nın payının büyük olduğunu söyledi. Yağcı, "Onu sahnede yetiştiren de Tamer Karadağlı’ydı. Aralarda ders veriyordu" diyerek sette yaşanan bilinmeyen bir kulis bilgisini paylaştı.

"ÇOCUKLAR DUYMASIN HEPİMİZİN EKMEK TEKNESİ OLDU"

Sözlerindeki eleştirel tona rağmen dizinin hayatlarındaki önemini de vurgulamayı ihmal etmeyen Süleyman Yağcı, “Öte yandan Çocuklar Duymasın hepimizin ekmek teknesi oldu” diyerek efsane projeye olan vefasını ve teşekkürünü dile getirdi. Süleyman Yağcı'nın özellikle dizinin başrolü Pınar Altuğ hakkındaki bu keskin sözlerinin ardından, Altuğ ve Tamer Karadağlı cephesinden nasıl bir yanıt geleceği merak konusu oldu.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
Haberler.com
Haberler.com
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