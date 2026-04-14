Türk moda ve perakende sektörünün dikkat çeken isimlerinden Süleyman Toplusoy, girişimcilik hikâyesi ve kurucularından biri olduğu marka başarısıyla uzun yıllar iş dünyasında adından söz ettirmiştir. Kardeşi Turgut Toplusoy ile birlikte Nişantaşı’nda küçük bir dükkânda başlayan ticari yolculuğu, zaman içinde Türkiye sınırlarını aşarak uluslararası ölçekte tanınan bir moda markasına dönüşmüştür. Peki, Süleyman Toplusoy kimdir? Süleyman Toplusoy neden öldü? Detaylar haberimizde.

SÜLEYMAN TOPLUSOY KİMDİR?

Süleyman Toplusoy, Türkiye’de özellikle moda ve perakende sektöründe önemli bir başarı hikâyesinin mimarlarından biri olarak tanınmaktadır. 1960 yılında doğan Toplusoy, iş hayatına genç yaşlarda atılmış ve girişimcilik ruhu ile kısa sürede dikkat çekmiştir. Kardeşi Turgut Toplusoy ile birlikte, bugün uluslararası ölçekte bilinen Roman markasının temellerini Nişantaşı’nda açtıkları küçük bir dükkânla atmıştır.

İş dünyasında “sıfırdan marka inşa eden girişimciler” arasında gösterilen Süleyman Toplusoy, özellikle vizyoner yaklaşımı ve ticari disiplin anlayışıyla öne çıkmıştır. Kurduğu iş modelinde kalite, tasarım ve müşteri deneyimini merkezine alan Toplusoy, Roman markasının kısa sürede büyümesinde kritik bir rol oynamıştır.

Zamanla büyüyen bu girişim, yalnızca Türkiye’de değil, uluslararası pazarlarda da varlık gösteren bir moda markasına dönüşmüştür. Süleyman Toplusoy’un iş hayatındaki en belirgin özelliklerinden biri, geleneksel ticaret anlayışını modern perakende dinamikleriyle birleştirmesi olmuştur. Bu yaklaşım, markanın sürdürülebilir büyümesinde etkili olmuştur.

Toplusoy, iş dünyasında dürüstlüğü, çalışkanlığı ve üretken kimliğiyle anılan bir isim olarak bilinirken, aynı zamanda aile şirketi kültürünü de güçlü şekilde temsil eden figürlerden biri olmuştur. Onun liderlik ettiği süreç, Türkiye’de hazır giyim sektörünün gelişim dönemlerine de ışık tutmaktadır.

SÜLEYMAN TOPLUSOY NEDEN ÖLDÜ?

Süleyman Toplusoy, 2020 yılında, henüz 60 yaşındayken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmiştir. Ani vefatı, hem iş dünyasında hem de moda sektöründe büyük üzüntü yaratmıştır.