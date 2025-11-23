Haberler

Süleyman Saba martı sözü gerçek mi?

Güncelleme:
Süleyman Saba'nın martı sözü hakkında çıkan tartışmalar gündemde. Saba'nın bu sözü gerçekten söyleyip söylemediği merak konusu oldu. PekiSüleyman Saba martı sözü gerçek mi? İşte detaylar...

Beşiktaş taraftarlarının hafızasında özel bir yeri olan Süleyman Seba, sadece efsane başkanlığıyla değil, duygusal sözleriyle de akıllarda yer etti. Son dönemde sıkça gündeme gelen "Sizi özlediğim zaman yanınıza bir martı olarak geleceğim" ifadesi, martının sahaya girdiği anla birlikte yeniden hatırlandı. Peki, bu söz gerçekten Süleyman Seba'ya mı ait? Süleyman Saba martı sözü gerçek mi? Detaylar...

SÜLEYMAN SEBA MARTI SÖZÜ?GERÇEK Mİ?

"SİZİ ÖZLEDİĞİM ZAMAN YANINIZA BİR MARTI OLARAK GELECEĞİM" – SÖZÜN KAYNAĞI

Beşiktaş taraftarları arasında sıkça dile getirilen, "Sizi özlediğim zaman yanınıza bir martı olarak geleceğim" sözü, sosyal medyada ve haber metinlerinde Süleyman Seba'ya atfediliyor.

Bu ifade, Seba'nın veda konuşmaları veya hayatıyla ilgili resmi biyografik kaynaklarda net bir şekilde doğrulanmış bir alıntı olarak yaygın biçimde bulunmuyor.

İnternette bu söz daha çok sosyal medya paylaşımlarında, anekdotlarda ve Beşiktaş taraftar içeriklerinde yer alıyor. Haberlerde ise martının sahaya girdiği günle ilişkilendirilerek gündeme gelmiş durumda.

Değerlendirme: Mevcut kaynaklara göre, bu sözün Seba'ya "doğrudan" yazılı veya sesli resmi bir kaynaktan geçtiğine dair sağlam bir delil yok. Daha çok duygusal bir anekdot veya sembolik bir söylem olarak değerlendiriliyor.

SÜLEYMAN SEBA KİMDİR?

Süleyman Seba, Türk futbolu ve Beşiktaş camiası için çok özel bir figürdür. Aşağıda hayatı, kariyeri ve Beşiktaş'a katkıları hakkında kapsamlı bilgi bulabilirsiniz.

Doğum ve Köken: 5 Nisan 1926'da Sakarya, Hendek'te doğdu.

Eğitim: Kabataş Erkek Lisesi mezunu.

Kariyer Başlangıcı: Lise takımında oynarken Beşiktaş'ın genç takımı tarafından keşfedildi, daha sonra A takıma yükseldi.

Futbolculuk: Beşiktaş formasıyla 1946–1953 yılları arasında oynadı.

İlk Gol ve İnönü Stadyumu: 27 Kasım 1947'de Beşiktaş ile İsveç'in AIK takımı arasında oynanan açılış maçında, İnönü Stadyumu'ndaki ilk golü attı.

Futbolu Bırakışı: 1954'te menisküs sakatlığı nedeniyle sadece 28 yaşındayken futbolu bıraktı.

Yönetim Kariyeri: 1957'de Beşiktaş Kulübü'ne üye oldu. 1963'te yönetim kuruluna girdi ve 1 Nisan 1984'te başkanlığa seçildi.

Başkanlık Dönemi: 16 yıl boyunca Beşiktaş'ın başkanı olarak görev yaptı; bu süre içinde kulübe hem sportif başarılar hem de tesis altyapısı kazandırdı.

Vefat: 13 Ağustos 2014'te İstanbul'da hayatını kaybetti.

