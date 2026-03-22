Süleyman Cemre Kahraman kimdir, nereli? ASELSAN mühendisi Süleyman Cemre Kahraman şehit oldu

Katar'da Türk ve Katar unsurlarının birlikte yürüttüğü eğitim faaliyetleri sırasında bir helikopter kaza kırıma uğradı. Kazada üç Türk personel şehit olurken, acı haberler ailelerine ulaştırıldı.

SÜLEYMAN CEMRE KAHRAMAN KİMDİR, NERELİ?

ASELSAN bünyesinde teknisyen olarak görev yapan Süleyman Cemre Kahraman, Katar'da yürütülen eğitim faaliyetleri kapsamında görevli personel arasında yer aldı. Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı bünyesinde gerçekleştirilen faaliyet sırasında yaşanan helikopter kazasında şehit olan isimlerden biri oldu.

Şehadet haberi Ankara'nın Çankaya ilçesinde yaşayan ailesine ulaştırıldı. Yetkililerin verdiği acı haber sonrası aile bireyleri derin bir üzüntü yaşarken, şehidin yaşadığı binaya Türk bayrağı asıldı ve mahallede taziye ziyaretleri başladı.

Kazanın ardından Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, helikopterin teknik arıza nedeniyle denize düştüğü bilgisi paylaşıldı. Süleyman Cemre Kahraman'ın da aralarında bulunduğu üç Türk personelin şehit olduğu olayın kesin nedeninin Katar makamlarının incelemesi sonrası netlik kazanacağı belirtildi.