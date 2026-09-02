Şükran Soner neden öldü, Şükran Soner kimdir?

Türk basınının duayen isimlerinden Şükran Soner, gazetecilik kariyerine 1966 yılında Cumhuriyet gazetesinde başladı ve yaklaşık 60 yıl boyunca mesleğini sürdürdü. Emek, işçi hakları, sendikal mücadele ve toplumsal konular üzerine çalışmalarıyla tanınan Soner, Türkiye Gazeteciler Sendikası’nın ilk kadın genel başkanı olarak da görev yaptı.

ŞÜKRAN SONER NEDEN ÖLDÜ, ŞÜKRAN SONER KİMDİR?

Türk basınının deneyimli gazetecilerinden, yazar ve araştırmacı Şükran Soner, 1 Eylül 2026 sabahı tedavi gördüğü hastanede 80 yaşında hayatını kaybetti. Özellikle işçi hakları, emek hareketi, demokrasi ve insan hakları üzerine çalışmalarıyla tanınan Soner’in vefatı, basın ve emek dünyasında üzüntü yarattı.

ŞÜKRAN SONER KİMDİR?

Şükran Soner, gazeteci, yazar ve araştırmacı olarak uzun yıllar Türk basınında görev yaptı. 1946 yılında Kosova’nın Priştine kentinde dünyaya gelen Soner, 1956 yılında ailesiyle Türkiye’ye geldi.

Gazetecilik kariyerine 1966 yılında Cumhuriyet gazetesinde muhabir olarak başlayan Soner, meslek hayatı boyunca özellikle çalışma hayatı ve emek dünyasına ilişkin haber ve yazılarıyla tanındı.

ŞÜKRAN SONER KAÇ YAŞINDAYDI?

1946 doğumlu olan Şükran Soner, 1 Eylül 2026’da hayatını kaybettiğinde 80 yaşındaydı. Yaklaşık 60 yıllık gazetecilik kariyeri boyunca Cumhuriyet gazetesinde önemli görevler üstlendi.

ŞÜKRAN SONER NE İŞ YAPIYORDU?

Şükran Soner’in temel mesleği gazetecilik ve yazarlıktı. Cumhuriyet gazetesindeki çalışmalarının yanı sıra Türkiye Gazeteciler Sendikası’nda da çeşitli görevlerde bulundu.

2001 yılında Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel Başkanı olan Soner, sendikal haklar ve gazetecilerin çalışma koşulları konusunda da çalışmalar yürüttü. Ayrıca çeşitli sivil toplum kuruluşlarında görev aldı.

ŞÜKRAN SONER NEDEN ÖLDÜ?

Şükran Soner, bir süredir tedavi gördüğü hastanede 1 Eylül 2026 sabahı hayatını kaybetti. Ancak kamuoyuna yapılan açıklamalarda Soner’in kesin ölüm nedeni veya hangi hastalık nedeniyle tedavi gördüğüne dair ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

Bu nedenle ölüm nedeni konusunda doğrulanmamış iddialara itibar edilmemesi gerekiyor. Soner’in vefatının ardından basın dünyasından ve emek örgütlerinden çok sayıda taziye mesajı yayımlandı.