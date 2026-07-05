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"Su altında gönüllü olarak en uzun süre nefes tutan erkek" guinness dünya rekoru sahibi vitomir maricic bu rekoru 2025'te hangi süreyle elde etmiştir?

'Su altında gönüllü olarak en uzun süre nefes tutan erkek' guinness dünya rekoru sahibi vitomir maricic bu rekoru 2025'te hangi süreyle elde etmiştir?
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Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının yeni bölümlerinde sorulan sorular, ekran başındaki izleyicilerin dikkatini çekmeyi sürdürüyor. Her bölümde karşılarına çıkan ilginç ve düşündürücü sorulara verilen cevaplar, izleyicilerde hem merak hem de heyecan uyandırıyor. "Su altında gönüllü olarak en uzun süre nefes tutan erkek" guinness dünya rekoru sahibi vitomir maricic bu rekoru 2025'te hangi süreyle elde etmiştir?

Yeni bölümlerde yer alan sorular, her yaştan izleyicinin ilgisini çekiyor. Yarışmacının vereceği cevabı dikkatle takip eden izleyiciler, aynı zamanda ekran başında doğru cevabı tahmin etmek için kendi bilgilerini test ediyor. Programın bu yönü, eğlenerek öğrenme kavramını izleyiciyle buluşturuyor. İzleyiciler, yarışmacının yerine kendilerini koyarak bilgi dolu bir yolculuğa çıkıyor. Peki, "Su altında gönüllü olarak en uzun süre nefes tutan erkek" guinness dünya rekoru sahibi vitomir maricic bu rekoru 2025'te hangi süreyle elde etmiştir?

"SU ALTINDA GÖNÜLLÜ OLARAK EN UZUN SÜRE NEFES TUTAN ERKEK" GUİNNESS DÜNYA REKORU SAHİBİ VİTOMİR MARİCİC BU REKORU 2025'TE HANGİ SÜREYLE ELDE ETMİŞTİR?

A: 9 dakika 3 saniye

C: 29 dakika 3 saniye

B: 19 dakika 3 saniye

D: 39 dakika 3 saniye

Cevap:  


KİM MİLYONER OLMAK İSTER YARIŞMA FORMATI

Türkiye'nin en heyecanlı ve ödüllü bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, atv ekranlarında izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor! Toplamda 13 zorlu sorudan oluşan yarışmada, tüm engelleri aşarak son soruyu doğru cevaplayan şanslı yarışmacı 5 Milyon TL'lik büyük ödülün sahibi oluyor.

Yarışmada belirli aşamalarda baraj soruları bulunuyor:

•2. soruyu doğru bilen yarışmacı 5.000 ? kazanıyor.

•7. soru ise 50.000 ?'lik baraj ödülünü garantiliyor.

•Son soru olan 13. soruda ise 5.000.000 TL'lik dev ödül sizi bekliyor!

Eğer yarışmacı bir soruda takılırsa, en son geçtiği baraj ödülünü alarak yarışmadan ayrılıyor. İsterseniz istediğiniz an çekilebilir ve o ana kadar kazandığınız son ödülü alabilirsiniz. Büyük ödülü kazanmak için hem bilginize hem de cesaretinize güvenmelisiniz!

Bu eşsiz yarışma, hem heyecanı hem de kazandırdıklarıyla izleyenleri ekran başına kilitlemeye devam ediyor!

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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