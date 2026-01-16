Sporting Lisbon Casa Pia hangi kanalda? Sporting Lisbon Casa Pia CANLI nereden izlenir?

Portekiz futbolunda haftanın öne çıkan maçlarından birinde Sporting Lisbon, Casa Pia'yı konuk ediyor. Kritik mücadeleyi canlı takip etmek isteyen sporseverler, Sporting Lisbon – Casa Pia maçının hangi kanalda yayınlanacağı ve canlı izleme seçenekleri konusunda bilgi arayışına girmiş durumda.

SPORTING LISBON – CASA PIA MAÇI HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA?

Portekiz Liga NOS'ta haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından birinde Sporting Lisbon ile Casa Pia karşı karşıya geliyor. Futbolseverler, bu mücadeleyi S Sport Plus ve Tivibu Spor 3 ekranlarından canlı olarak takip edebilecek.

SPORTING LISBON – CASA PIA MAÇI S SPORT PLUS CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Sporting Lisbon – Casa Pia karşılaşması, S Sport Plus platformu üzerinden şifreli yayın ile izlenebilecek. Maç, dijital üyelik aracılığıyla internet üzerinden ve uydu yayını seçenekleriyle takip edilebilecek.

SPORTING LISBON – CASA PIA MAÇI TIVIBU SPOR 3 YAYIN DETAYLARI

Karşılaşma, Tivibu Spor 3 kanalında da canlı olarak yayınlanacak. Yayın, Tivibu 80 numaralı kanal üzerinden ve internet bağlantısı ile şifreli şekilde futbolseverlerle buluşacak.

SPORTING LISBON – CASA PIA MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Sporting Lisbon ile Casa Pia arasındaki Portekiz Liga NOS mücadelesi, 16 Ocak Cuma günü oynanacak.

SPORTING LISBON – CASA PIA MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Zorlu mücadele, Türkiye saati ile 23.15'te başlayacak.

SPORTING LISBON – CASA PIA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Sporting Lisbon'un ev sahipliğinde oynanacak karşılaşma, Lizbon'da bulunan Estádio José Alvalade Stadyumu'nda gerçekleştirilecek.