Haberler

Söylemezsem Olmaz bugün neden yok? Söylemezsem Olmaz neden yok, bitti mi?

Söylemezsem Olmaz bugün neden yok? Söylemezsem Olmaz neden yok, bitti mi?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beyaz TV'nin sevilen sabah programı Söylemezsem Olmaz, 1 Aralık 2025 Pazartesi günü yayın akışında yer almadı. Peki, Söylemezsem Olmaz bugün neden yok? Söylemezsem Olmaz neden yok, bitti mi? Detaylar haberimizde!

Beyaz Tv'nin sabah kuşağının sevilen programı Söylemezsem Olmaz, 1 Aralık 2025 Pazartesi günü beklenen saatte ekrana gelmedi. İzleyiciler, saat 08.45'te yayın akışında program yerine farklı bir içerikle karşılaşınca "Söylemezsem Olmaz bugün neden yok?" sorusunu gündeme getirdi. Peki, Söylemezsem Olmaz bugün neden yok? Söylemezsem Olmaz neden yok, bitti mi? Detaylar...

SÖYLEMEZSEM OLMAZ BUGÜN NEDEN YOK?

1 Aralık 2025 Pazartesi sabahı Beyaz TV'nin yayın akışında Söylemezsem Olmaz programı saat 08.45'te başlaması bekleniyordu. Ancak ekran başında olan izleyiciler, program yerine farklı bir içerikle karşılaştı. Bu durum, sosyal medyada ve haber platformlarında hızlıca gündem oldu.

Programın ekrana gelmemesi, izleyiciler tarafından "Söylemezsem Olmaz bugün neden yok?" sorusunu gündeme getirdi. Yayın akışında yaşanan bu değişikliğin temel nedeni, geçtiğimiz günlerde program sunucularından Lerzan Mutlu'nun programdan ayrıldığını duyurmasıyla ilişkilendiriliyor.

Söylemezsem Olmaz bugün neden yok? Söylemezsem Olmaz neden yok, bitti mi?

SÖYLEMEZSEM OLMAZ NEDEN YOK?

Söylemezsem Olmaz neden yok sorusunun cevabı, büyük ölçüde programın kadro ve içerik düzenlemesiyle bağlantılı. 28 Kasım 2025 Cuma günü yayınlanan son bölümden sonra, program Pazartesi günü yayın akışında yer almadı.

Lerzan Mutlu'nun ayrılığı sonrasında kanal yönetimi, yeni sunucu ve içerik planlamasını gözden geçirmeye başladı. Bu süreçte programın geçici olarak ara verdiği değerlendiriliyor.

Beyaz TV izleyicileri, özellikle sosyal medyada konuya yoğun ilgi gösterdi. Birçok kullanıcı, programın tekrar ne zaman başlayacağını merak ederken, bazı izleyiciler yeni sunucu kadrosu ile ilgili tahminlerde bulunuyor.

SÖYLEMEZSEM OLMAZ BİTTİ Mİ?

Programın geçici olarak ekrandan kalkması, bazı izleyiciler tarafından yanlış yorumlanarak "Söylemezsem Olmaz bitti mi?" sorusuna yol açtı. Ancak eldeki bilgilere göre, program tamamen sona ermiş değil.

Kanalın planlamasına göre, Söylemezsem Olmaz yeni sunucular ve güncellenmiş içerik formatıyla yayın hayatına devam edecek. Yapım ekibinin, sunucu değişikliklerini ve içerik revizyonlarını tamamladıktan sonra programı tekrar ekrana getirmesi bekleniyor.

Özetle; programın bugün yayınlanmaması, final yapıldığı anlamına gelmiyor. İzleyiciler sadece kısa süreli bir ara süreciyle karşı karşıya.

Dilara Yıldız
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Michy Batshuayi takımına 90+6'da hayat verdi

Takımı 1-0 yenikken 90+6'daki penaltıda topun başına geçti! İşte sonuç
ABD ve Suriye güçlerinden ortak operasyon! Terör örgütüne ağır darbe indirildi

2 ülke ordusundan Türkiye'nin yanı başında dev operasyon
Referandum bile yapıldı! Mahalleli 80 yıl sonra memleket değiştirdi

Referandum bile yapıldı! 80 yıl sonra memleket değiştirdiler
DEM Partili Sezai Temelli'den atılan slogana müdahale eden polislere tepki

Polis atılan slogana müdahale etti, DEM Partili isim küplere bindi
Michy Batshuayi takımına 90+6'da hayat verdi

Takımı 1-0 yenikken 90+6'daki penaltıda topun başına geçti! İşte sonuç
Ünlü oyuncu Selin Genç Budapeşte'de dünya evine girdi

Sadece yakınları katıldı, ünlü oyuncu Budapeşte'de evet dedi
Pınar Altuğ'un 19 yaşındaki hali şok etti! Görenler bir daha bakıyor

Pınar Altuğ'un 19 yaşındaki hali şok etti! Görenler bir daha bakıyor
Rektör kardeşinden tartışma yaratan 'kadro' paylaşımı: Klimalı odam hazır, çatlayın

Rektörün kardeşi paylaşım yaptı, şehir ayağa kalktı
Vatandaş dertli! Tarlada 10 liraya satılan brokoli kent merkezinde 70 lira

Tarlada 10 liraya satılan bu ürünün şehir merkezindeki etiketi 70 TL
Datça'ya yerleşen Sarp Levendoğlu bambaşka biri oldu

Son hali olay oldu: Ünlü oyuncuya yorum yağdı
Yozgat'ta dev altın rezervi keşfi! Değeri yaklaşık 4 milyar dolar

Bir ilimizde dev altın keşfi! Milyarlarca dolardan bahsediliyor
Kur'an-ı Kerim sayfaları yerlere atıldı, skandalın nedeni bambaşka çıktı

Kur'an sayfaları yerlere atıldı, skandalın nedeni bambaşka çıktı
Kalın bağırsağı yırtıldı! Şaka diye makatına hava bastılar

Kalın bağırsağı yırtıldı! Şaka diye makatına hava bastılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.