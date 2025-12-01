Beyaz Tv'nin sabah kuşağının sevilen programı Söylemezsem Olmaz, 1 Aralık 2025 Pazartesi günü beklenen saatte ekrana gelmedi. İzleyiciler, saat 08.45'te yayın akışında program yerine farklı bir içerikle karşılaşınca "Söylemezsem Olmaz bugün neden yok?" sorusunu gündeme getirdi. Peki, Söylemezsem Olmaz bugün neden yok? Söylemezsem Olmaz neden yok, bitti mi? Detaylar...

SÖYLEMEZSEM OLMAZ BUGÜN NEDEN YOK?

1 Aralık 2025 Pazartesi sabahı Beyaz TV'nin yayın akışında Söylemezsem Olmaz programı saat 08.45'te başlaması bekleniyordu. Ancak ekran başında olan izleyiciler, program yerine farklı bir içerikle karşılaştı. Bu durum, sosyal medyada ve haber platformlarında hızlıca gündem oldu.

Programın ekrana gelmemesi, izleyiciler tarafından "Söylemezsem Olmaz bugün neden yok?" sorusunu gündeme getirdi. Yayın akışında yaşanan bu değişikliğin temel nedeni, geçtiğimiz günlerde program sunucularından Lerzan Mutlu'nun programdan ayrıldığını duyurmasıyla ilişkilendiriliyor.

SÖYLEMEZSEM OLMAZ NEDEN YOK?

Söylemezsem Olmaz neden yok sorusunun cevabı, büyük ölçüde programın kadro ve içerik düzenlemesiyle bağlantılı. 28 Kasım 2025 Cuma günü yayınlanan son bölümden sonra, program Pazartesi günü yayın akışında yer almadı.

Lerzan Mutlu'nun ayrılığı sonrasında kanal yönetimi, yeni sunucu ve içerik planlamasını gözden geçirmeye başladı. Bu süreçte programın geçici olarak ara verdiği değerlendiriliyor.

Beyaz TV izleyicileri, özellikle sosyal medyada konuya yoğun ilgi gösterdi. Birçok kullanıcı, programın tekrar ne zaman başlayacağını merak ederken, bazı izleyiciler yeni sunucu kadrosu ile ilgili tahminlerde bulunuyor.

SÖYLEMEZSEM OLMAZ BİTTİ Mİ?

Programın geçici olarak ekrandan kalkması, bazı izleyiciler tarafından yanlış yorumlanarak "Söylemezsem Olmaz bitti mi?" sorusuna yol açtı. Ancak eldeki bilgilere göre, program tamamen sona ermiş değil.

Kanalın planlamasına göre, Söylemezsem Olmaz yeni sunucular ve güncellenmiş içerik formatıyla yayın hayatına devam edecek. Yapım ekibinin, sunucu değişikliklerini ve içerik revizyonlarını tamamladıktan sonra programı tekrar ekrana getirmesi bekleniyor.

Özetle; programın bugün yayınlanmaması, final yapıldığı anlamına gelmiyor. İzleyiciler sadece kısa süreli bir ara süreciyle karşı karşıya.