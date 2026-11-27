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Southampton Middlesbrough maçı hangi kanalda sorusunun yanıtı S Sport Plus. İngiltere Championship kapsamındaki Southampton Middlesbrough maçı, 27 Kasım 2026 Cuma günü Southampton'daki St. Mary's Stadyumu'nda oynanacak ve S Sport Plus üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

SOUTHAMPTON MİDDLESBROUGH MAÇI HANGİ KANALDA?

Southampton Middlesbrough maçı S Sport Plus üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

SOUTHAMPTON MİDDLESBROUGH MAÇI NEREDEN CANLI İZLENİR?

S Sport Plus, internet üzerinden yayın yapan dijital bir platform. Platforma internet sitesi, mobil uygulama ve akıllı televizyon uygulaması üzerinden ulaşılabiliyor. S Sport Plus'ta maç izleyebilmek için abonelik gerekiyor.

SOUTHAMPTON MİDDLESBROUGH MAÇI NE ZAMAN?

Southampton Middlesbrough maçı 27 Kasım 2026 Cuma günü oynanacak. Karşılaşma İngiltere Championship kapsamında yapılacak.

SOUTHAMPTON MİDDLESBROUGH MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Southampton Middlesbrough maçı, Southampton'daki St. Mary's Stadyumu'nda oynanacak.