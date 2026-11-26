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Özcan Deniz ve Öykü Karayel'in başrollerini paylaştığı Son Yemek filmi, dijital yayın platformundaki yerini aldı. Romantik dram türündeki yapımı izlemek isteyen sinemaseverler, filmin hangi platformda yayınlandığını araştırıyor. Peki, Son Yemek filmi nereden, hangi platformdan izlenir? Detaylar...

SON YEMEK FİLMİ NEREDEN İZLENİR?

Son Yemek filmi, Amazon Prime Video üzerinden izlenebiliyor. 19 Kasım 2026 tarihinde dijital platformda yayınlanan yapım, Prime Video abonelerine sunuldu. Filmi izlemek isteyenler, platformun internet sitesi veya mobil uygulaması üzerinden Son Yemek'in sayfasına ulaşabiliyor.

SON YEMEK FİLMİ NETFLİX'TE VAR MI?

Son Yemek filmi Netflix'te yayınlanmıyor. Yapımın Türkiye'deki dijital yayın adresi Amazon Prime Video olarak açıklandı. Bu nedenle filmi Netflix üzerinden izlemek şu an mümkün değil.

SON YEMEK HANGİ PLATFORMDA?

Son Yemek, Amazon Prime Video aboneliği kapsamında izlenebiliyor. Filmin ücretsiz olarak izlenebileceği doğrulanmış bir yayın seçeneği bulunmuyor. İzleyicilerin yapımı izlemek için platformun abonelik koşullarını kontrol etmesi gerekiyor.

SON YEMEK FİLMİNİN KONUSU NE?

Özcan Deniz'in yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendiği Son Yemek, piyanist Sebahat ile Bekir'in yıllara yayılan aşk hikâyesini konu alıyor. Beklenmedik bir karşılaşmayla başlayan ilişkileri, Bekir'in aniden ortadan kaybolmasıyla yarım kalıyor. Aradan geçen yılların ardından yeniden karşılaşan ikili, geçmişte yaşadıkları duygularla ve değişen hayatlarıyla yüzleşiyor.

SON YEMEK FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Son Yemek filminin oyuncu kadrosunda şu isimler yer alıyor:

- Özcan Deniz

- Öykü Karayel

- Nejat İşler

- Helin Kandemir

- Gonca Vuslateri

- Tilbe Saran

- Ceyda Düvenci

- Özgür Emre Yıldırım

- Esra Ruşan