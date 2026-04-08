SON DEPREMLER! 8 Nisan deprem mi oldu, ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu?

Türkiye’nin çeşitli illerinde sabah erken saatlerde hissedilen ani sarsıntılar, vatandaşlarda kısa süreli panik ve tedirginlik yarattı. Sosyal medyada “Deprem mi oldu?” sorusu hızla öne çıkarken, halk yaşanan olayın detaylarını öğrenmek için Kandilli ve AFAD gibi resmi kaynaklara yöneldi. Yetkililerden gelecek açıklamalar büyük bir merakla bekleniyor. Son dakika gelişmeleri haberimizde…

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 8 Nisan 2026 itibarıyla Türkiye genelindeki sismik hareketliliği anlık olarak izlemeye devam ediyor.

Ülke genelinde kurulu yüksek hassasiyetli ölçüm istasyonları sayesinde en küçük yer hareketleri dahi hızla tespit edilip analiz ediliyor ve kamuoyuyla paylaşılıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın güncel “Son Depremler” listeleri, hem vatandaşlar hem de uzmanlar için güvenilir bilgi kaynakları arasında yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD’ın 8 Nisan 2026 tarihli deprem tablolarında, meydana gelen sarsıntıların merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve gerçekleşme saati gibi ayrıntılar yer alıyor.

7/24 süren izleme ve doğrulama çalışmaları kapsamında deprem verileri düzenli olarak güncelleniyor. Yetkililer, sosyal medyada dolaşan doğrulanmamış bilgilerin paniğe yol açabileceğini belirterek, vatandaşların yalnızca resmi açıklamaları takip etmesini öneriyor.

8 NİSAN 2026 HİSSEDİLEN SARSINTI

8 Nisan sabah saatlerinde bazı bölgelerde kısa süreli sallantılar hissedildiğine dair paylaşımlar gündeme geldi. Bu durum, vatandaşlar arasında yeniden “Deprem mi oldu?” sorusunu öne çıkardı.

Sarsıntıyı fark eden kişiler, Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın yayımladığı güncel deprem kayıtlarını inceleyerek merkez üssü, büyüklük ve derinlik gibi detaylara ulaşmaya çalıştı. Yetkililer, resmi açıklamalar dışında paylaşılan bilgilerin teyit edilmeden yayılmaması gerektiğini bir kez daha hatırlattı.