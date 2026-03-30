SON DEPREMLER! 30 Mart deprem mi oldu, deprem ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu?

Sabahın ilk saatlerinde Türkiye’nin farklı noktalarında hissedilen sarsıntılar, kısa sürede geniş bir kesimin dikkatini üzerine çekti. Yaşanan hareketlilik sonrası birçok kişi “Deprem mi oldu?” sorusuna yanıt ararken, sosyal medyada yapılan paylaşımlar konuyu gündemin üst sıralarına taşıdı. Gözler, sarsıntının detaylarını ortaya koyacak resmi açıklamalara çevrilirken, en güncel veriler ve son dakika gelişmeleri merak konusu oldu. Tüm ayrıntılar haberin devamında…

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 30 Mart 2026 itibarıyla Türkiye genelindeki sismik hareketliliği anlık olarak takip etmeyi sürdürüyor.

Ülke genelinde kurulu yüksek hassasiyetli ölçüm istasyonları sayesinde en küçük yer hareketleri bile hızlıca tespit edilip analiz ediliyor ve kamuoyuyla paylaşılıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın güncel “Son Depremler” listeleri, hem vatandaşlar hem de uzmanlar için güvenilir bilgi kaynakları arasında yer almayı sürdürüyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD’ın 30 Mart 2026 tarihli güncel deprem tablolarında meydana gelen sarsıntıların merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve gerçekleşme saati gibi ayrıntılar yer alıyor.

7/24 süren izleme ve doğrulama çalışmaları kapsamında deprem verileri düzenli olarak güncelleniyor. Yetkililer, sosyal medyada dolaşan doğrulanmamış paylaşımların paniğe yol açabileceğini belirterek, vatandaşların yalnızca resmi açıklamaları takip etmesi gerektiğini vurguluyor.

30 MART 2026 HİSSEDİLEN SARSINTI

30 Mart sabah saatlerinde bazı bölgelerde kısa süreli sallantılar hissedildiğine dair paylaşımlar gündeme geldi. Bu durum, vatandaşlar arasında yeniden “Deprem mi oldu?” sorusunu öne çıkardı.

Sarsıntıyı fark eden kişiler, Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın yayımladığı güncel deprem kayıtlarını inceleyerek merkez üssü, büyüklük ve derinlik gibi detaylara ulaşmaya çalıştı. Yetkililer, resmi açıklamalar dışında paylaşılan bilgilerin teyit edilmeden yayılmaması gerektiğini bir kez daha hatırlattı.