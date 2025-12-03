Haberler

Somer Şef kime kaşık attı? MasterChef kim kaşık aldı?
İlk ceketi kazanan isim Çağatay olurken, ikinci ceketi Sezer elde etti. Bugün ise üçüncü ceket için mutfakta ter döken 6 yarışmacı büyük bir mücadele sergiledi. Yarışma tüm hızıyla sürerken MasterChef tarihinde unutulmayacak anlardan biri yaşandı. Peki, Somer Şef kaşığını hangi yarışmacıya uzattı? Kaşık alan isim kim oldu?

Somer Şef ve Mehmet Şef, uzun zamandır ilk kez tüm yarışmacıların tabaklarının kusursuz seviyeye yakın olduğunu belirterek etap boyunca memnuniyetlerini dile getirdiler. Peki, bu heyecanlı bölümde Somer Şef kaşığı kime attı? Masterchef'te bu kez kim kaşık almayı başardı?

SOMER ŞEF KAŞIĞI KİME ATTI?

Sekiz güçlü yarışmacı — Çağatay, Sezer, Özkan, Hakan, Mert, Gizem, Sümeyye ve Barış — arasında yalnızca dört kişinin ceket alma şansı olduğu açıklanmıştı. İlk ceketi kazanan isim Çağatay olurken, ikinci ceket Sezer'e gitti. Bugün ise üçüncü ceket için mutfakta kıyasıya mücadele eden altı yarışmacı, tüm performanslarını ortaya koyarken MasterChef sahnesi unutulmaz bir ana tanıklık etti.

ŞEFLERDEN TAM NOT ALAN İLK ETAP

İlk turda ana malzeme olarak büş peyniri ve pancarı kullanan yarışmacılar, hazırladıkları yaratıcı tabaklarla şeflerin dikkatini çekti. Somer Şef ve Mehmet Şef, uzun zamandır tüm yarışmacıların tabaklarının bu kadar başarılı olduğu bir etap izlemediklerini belirterek performanslardan övgüyle bahsetti. Bu aşama o kadar etkileyiciydi ki, Somer Şef sezonun ikinci kaşığını bu etapta atma kararı aldı.

SEZONUN İKİNCİ KAŞIĞINI KİM ALDI?

Sezonun ilk kaşığını alan yarışmacı Sezer olmuştu. Bu kez Somer Şef'in kaşığı, müthiş bir performans sergileyen Özkan'a gitti. "Tabağında neredeyse hiçbir eksik yok, bir kuş sütü koysan tam olurdu" sözleriyle Özkan'ın tabağını öven Somer Şef, ona 9.5 puan verdi. Danilo Şef 9, Mehmet Şef ise 8 puanla değerlendirmesini tamamladı.

