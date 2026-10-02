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Soma maden ocağında ölen işçiler kimler, isimleri ne, kimlikleri açıklandı mı?

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Soma maden ocağında ölen işçiler kimler, isimleri ne, kimlikleri açıklandı mı?
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Manisa'nın Soma ilçesindeki İmbat maden işletmesinde meydana gelen göçükte 5 işçi hayatını kaybetti. Arama kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının ardından Soma maden ocağında ölen işçilerin kimlikleri merak konusu oldu. Peki, Soma maden ocağında ölen işçiler kimler, isimleri ne, kimlikleri açıklandı mı? İşte detaylar...

Manisa'nın Soma ilçesinde faaliyet gösteren İmbat maden işletmesinde meydana gelen göçükte 7 işçi etkilendi. Arama kurtarma çalışmalarında 2 işçi sağ olarak kurtarılırken, göçük altında kalan 5 işçinin cansız bedenine ulaşıldı. Peki, Soma maden ocağında ölen işçiler kimler, isimleri ne, kimlikleri açıklandı mı? Detaylar haberimizde.

SOMA MADEN OCAĞINDA ÖLEN İŞÇİLER KİMLER?

Göçükte hayatını kaybeden işçilerin Halit Ersay, Kerim Ören, Ramazan İnce, İsa Olcay ve Ömer Karakaya olduğu bildirildi. Arama kurtarma çalışmalarında önce Halit Ersay ve Kerim Ören'in, ardından Ramazan İnce, İsa Olcay ve Ömer Karakaya'nın cansız bedenlerine ulaşıldı.

Göçükte 7 işçi etkilenirken, Süleyman Şakrak ve İbrahim Çimen ise ekiplerin çalışmaları sonucunda sağ olarak kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan iki işçinin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Arama kurtarma çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte olayda hayatını kaybeden işçilerin sayısı 5'e yükseldi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, olayın ardından soruşturma başlatıldığını ve Soma Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 3 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini açıklamıştı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da göçüğün araştırılması amacıyla Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından bir başmüfettiş görevlendirildiğini duyurmuştu.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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