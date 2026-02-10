Haberler

Sivas okullar tatil mi, 4 Şubat Çarşamba Sivas'ta okul yok mu (SİVAS VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Sivas okullar tatil mi, 4 Şubat Çarşamba Sivas'ta okul yok mu (SİVAS VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas genelinde etkisini artıran yoğun kar yağışı ve dondurucu soğuklar sonrası veliler "4 Şubat Çarşamba Sivas'ta okullar tatil mi?" sorusuna kilitlendi. Özellikle yüksek kesimlerde buzlanma ve ulaşım sorunlarının artması üzerine Sivas Valiliği kar tatili açıklaması merakla bekleniyor. Eğitime ara verilip verilmeyeceğine dair tüm resmi duyuruları ve son dakika gelişmelerini haberimizden anlık takip edebilirsiniz.

Sivas'ta okul yok mu, 4 Şubat Çarşamba günü dersler iptal mi edildi? Meteorolojinin dondurucu soğuk uyarısı binlerce öğrenciyi tatil beklentisine soktu. Sivas Valiliği tarafından yapılacak olası bir tatil açıklaması sosyal medyanın gündemindeki yerini koruyor. 4 Şubat Çarşamba Sivas okul tatili haberlerine ilişkin valilikten gelen en güncel duyurular ve meteorolojik uyarıların tüm detayları içeriğimizde yer alıyor.

SİVAS HAVA DURUMU
Sivas'ta 4 Günlük Hava Durumu

Sivas'ta önümüzdeki dört gün boyunca soğuk ve yer yer yağışlı hava etkili olacak.

Bugün kent genelinde çok bulutlu bir hava beklenirken, sabah ve gece saatlerinde karla karışık yağmur görülebilir. Günün en yüksek sıcaklığı 3 derece civarında seyredecek.

Yarın bulutlu hava devam edecek. Sabah saatlerinde yer yer hafif kar yağışı ihtimali bulunuyor. Hava sıcaklığı gündüz 4 dereceye kadar çıkacak, gece ise don riski sürecek.

Üçüncü gün yağışların azalmasıyla birlikte parçalı bulutlu bir hava öne çıkacak. Sıcaklıkların 5–6 derece seviyelerine yükselmesi bekleniyor.

Dördüncü gün ise yer yer yağmur geçişleri görülebilir. Sıcaklıklar 7 dereceye kadar çıkarken, özellikle sabah saatlerinde buzlanmaya karşı dikkatli olunması gerekiyor.

Sivas okullar tatil mi, 4 Şubat Çarşamba Sivas'ta okul yok mu (SİVAS VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

SİVAS OKULLAR TATİL Mİ?

4 Şubat Çarşamba günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
İYİ Parti, Mehmet Emin Korkmaz'ı ihraç etti

Belediye başkanını kıyafeti üzerinden hedef alan isme bir darbe daha
İşte Selahattin Demirtaş'ın son hali

Cezaevinden yeni fotoğraf geldi! İşte son hali
Direksiyonda dans etti, gözaltına alınırken ortalığı karıştırdı

Trafikte skandal görüntüler! Genç kadının yapmadığı rezillik kalmadı
Kıyafeti nedeniyle hedef alınan Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş en çok üzen cümle! Gözyaşlarını tutamadı

Kıyafeti nedeniyle hedef alınan başkanı en çok üzen cümle
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Merve Özbey konserinde N'Golo Kante şarkısını söyledi

Söylediği şarkıya gelen tepkiye kendisi de inanamadı
Okyanusa acil iniş yapan uçaktan böyle tahliye edildiler

Okyanusa acil iniş yapan uçaktan böyle tahliye edildiler
Özgür Özel, Mesut Özarslan'la aralarında geçen yazışmaları okudu

"Bana küfür etti" diyen başkanla yazışmalarını tek tek okudu
Epstein insan soyunu kendi DNA'sıyla 'yeniden üretmeyi' hayal ediyormuş

Epstein'in ürkütücü planı! Çiftliğinde kadınları hamile bırakarak...
Merve Özbey konserinde N'Golo Kante şarkısını söyledi

Söylediği şarkıya gelen tepkiye kendisi de inanamadı
Trump'ın yardımcısından Türkiye'yi ayağa kaldıracak ziyaret

Trump'ın yardımcısından Türkiye'yi ayağa kaldıracak ziyaret
Görüntü Ankara'dan! Kız arkadaşına centilmenlik yapmak isterken hiç beklemediği bir şey oldu

Görüntü Ankara'dan! Centilmenliğin sonu kötü bitti