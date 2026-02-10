Sivas okullar tatil mi, 4 Şubat Çarşamba Sivas'ta okul yok mu (SİVAS VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Sivas'ta okul yok mu, 4 Şubat Çarşamba günü dersler iptal mi edildi? Meteorolojinin dondurucu soğuk uyarısı binlerce öğrenciyi tatil beklentisine soktu. Sivas Valiliği tarafından yapılacak olası bir tatil açıklaması sosyal medyanın gündemindeki yerini koruyor. 4 Şubat Çarşamba Sivas okul tatili haberlerine ilişkin valilikten gelen en güncel duyurular ve meteorolojik uyarıların tüm detayları içeriğimizde yer alıyor.

SİVAS HAVA DURUMU

Sivas'ta 4 Günlük Hava Durumu

Sivas'ta önümüzdeki dört gün boyunca soğuk ve yer yer yağışlı hava etkili olacak.

Bugün kent genelinde çok bulutlu bir hava beklenirken, sabah ve gece saatlerinde karla karışık yağmur görülebilir. Günün en yüksek sıcaklığı 3 derece civarında seyredecek.

Yarın bulutlu hava devam edecek. Sabah saatlerinde yer yer hafif kar yağışı ihtimali bulunuyor. Hava sıcaklığı gündüz 4 dereceye kadar çıkacak, gece ise don riski sürecek.

Üçüncü gün yağışların azalmasıyla birlikte parçalı bulutlu bir hava öne çıkacak. Sıcaklıkların 5–6 derece seviyelerine yükselmesi bekleniyor.

Dördüncü gün ise yer yer yağmur geçişleri görülebilir. Sıcaklıklar 7 dereceye kadar çıkarken, özellikle sabah saatlerinde buzlanmaya karşı dikkatli olunması gerekiyor.

SİVAS OKULLAR TATİL Mİ?

4 Şubat Çarşamba günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.