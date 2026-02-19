Sivas okullar tatil mi, 20 Şubat Cuma Sivas'ta okul yok mu (SİVAS VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Sivas'ta okul yok mu, 20 Şubat Cuma günü dersler iptal mi edildi? Meteorolojinin dondurucu soğuk uyarısı binlerce öğrenciyi tatil beklentisine soktu. Sivas Valiliği tarafından yapılacak olası bir tatil açıklaması sosyal medyanın gündemindeki yerini koruyor. 20 Şubat Cuma Sivas okul tatili haberlerine ilişkin valilikten gelen en güncel duyurular ve meteorolojik uyarıların tüm detayları içeriğimizde yer alıyor.

SİVAS HAVA DURUMU

20 Şubat günü Sivas'ta kış koşulları etkisini sürdürmektedir. Gün genelinde havanın açık ve az bulutlu olması beklenirken, sabah ve gece saatlerinde soğuk hava daha belirgin hissedilecektir.

Günün ilk saatlerinde sıcaklıklar sıfırın altında seyredecek, öğleye doğru güneşin etkisiyle birlikte hava bir miktar ısınacaktır. Gün içerisinde en yüksek sıcaklığın birkaç derece artarak sıfırın üzerine çıkması, akşam saatlerinden itibaren ise sıcaklıkların yeniden düşmesi beklenmektedir.

Rüzgârın zaman zaman etkili olması nedeniyle özellikle sabah ve gece saatlerinde hissedilen sıcaklık, ölçülen değerlerin altında olabilir. Don ve buzlanma riski sabah erken saatlerde dikkat edilmesi gereken unsurlar arasında yer almaktadır.

SİVAS OKULLAR TATİL Mİ?

20 Şubat Cuma günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.