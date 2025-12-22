Şişhane metro kapalı mı, neden kapalı? 22 Aralık Şişhane metro intiharı SON DAKİKA!

İstanbul'un merkezi noktalarından biri olan Şişhane metro istasyonu, bugün sabah saatlerinde yaşanan üzücü bir olay nedeniyle geçici olarak işletmeye kapatıldı. Peki, Şişhane metro neden kapatıldı? 22 Aralık Şişhane metro intiharının detayları haberimizde.

ŞİŞHANE METRO NEDEN KAPALI?

Sabah saat 09.30 sıralarında gerçekleşen olayda, bir kişi Şişhane metro istasyonunda intihar girişiminde bulundu. Bu kritik durum üzerine Metro İstanbul yetkilileri, istasyonu geçici olarak işletmeye kapatma kararı aldı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yetkililerden alınan açıklamada, istasyonun yeniden açılması için gerekli güvenlik ve sağlık kontrollerinin yapıldığı belirtildi. Bu süreçte istasyon çevresinde ulaşım planlaması da yolcuların güvenliği için değiştirildi.

Metro İstanbul'un resmi açıklamasında, "M2 Yenikapı- Hacıosman Metro Hattı Şişhane istasyonunda bir yolcunun intihar girişiminde bulunması nedeniyle Şişhane istasyonu işletmeye kapatılmıştır. Araçlarımız Şişhane istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir" denildi.

22 ARALIK ŞİŞHANE METRO İNTİHARI SON DAKİKA!

Bugün yaşanan olay, İstanbul toplu taşıma sistemi açısından önemli bir aksama oluşturdu. Yolcular, sabah saatlerinden itibaren Şişhane istasyonunun kapalı olduğunu sosyal medyadan ve Metro İstanbul'un resmi duyurularından öğrendi.

Olay, yetkililerin hızlı müdahalesi sayesinde kontrol altına alındı. Metro seferlerinde herhangi bir güvenlik riski oluşmaması için trenler Şişhane istasyonuna uğramadan geçiyor. Yetkililer, istasyonun tekrar açılması için çalışmaların devam ettiğini bildiriyor.