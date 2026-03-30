Şırnak okullar tatil mi, 31 Mart Salı Şırnak'ta okul yok mu (ŞIRNAK VALİLİĞİ)?

31 Mart Salı günü Şırnak genelinde yağışlı havanın etkisini artırması beklenirken, gözler Şırnak Valiliği’nden gelecek kar tatili açıklamasına çevrildi. “Şırnak okullar tatil mi?” ve “Şırnak’ta bugün okul yok mu?” aramaları artış gösterirken, Valilikten yapılacak duyuru yakından takip ediliyor.

ŞIRNAK HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre, Şırnak’ta salı günü gökyüzünün az bulutlu ve açık olması öngörülüyor. Gün içerisinde güneşin yüzünü göstermesiyle birlikte termometrelerin 14°C seviyelerine kadar yükselmesi bekleniyor. Şehir merkezinde bahar havası hissedilirken, yüksek kesimlerdeki serin esinti varlığını koruyacak.

GECE SAATLERİNDE KESKİN SOĞUKLARA DİKKAT

Gündüz saatlerindeki güneşli havaya rağmen, Şırnak’ın coğrafi yapısı nedeniyle gece ve gündüz arasındaki sıcaklık farkı oldukça belirgin olacak. Gece saatlerinde hava sıcaklığının 4°C dolaylarına kadar düşmesi tahmin ediliyor. Özellikle sabahın erken saatlerinde ve gece geç vakitlerde dışarıda olacak vatandaşların, ani sıcaklık değişimlerine karşı sıkı giyinmeleri öneriliyor.

NEM VE RÜZGAR DURUMU: FERAH BİR ATMOSFER

Şırnak genelinde rüzgarın güneydoğu yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor. Nem oranının düşük seyredeceği bölgede, oldukça ferah ve açık bir atmosfer etkili olacak. Toz taşınımı gibi olumsuz bir meteorolojik hadisenin beklenmediği salı günü, dışarıda vakit geçirmek isteyenler için uygun şartlar sunuyor.

ŞIRNAK OKULLAR TATİL Mİ?

31 Mart Salı günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.