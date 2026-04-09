Sinem Ünsal, Uzak Şehir'den ayrılacak mı, Alya diziden çıkıyor mu? Gözaltına alınan Sinem Ünsal diziden çıkarılıyor mu, ne açıklama yapıldı?

Ünlü oyuncu Sinem Özenç Ünsal’ın adı, İstanbul Beykoz’da yürütülen kapsamlı bir soruşturma kapsamında gözaltı kararıyla gündeme geldi. Sosyal medyada ve spor-sanat dünyasında büyük yankı uyandıran gelişme, izleyiciler ve takipçileri tarafından yakından takip ediliyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

SİNEM ÖZENÇ ÜNSAL NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İstanbul Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü geniş kapsamlı soruşturma kapsamında Sinem Özenç Ünsal da gözaltına alındı. Sanatçının soruşturmaya konu olan iddialar ve gözaltı kararı, sosyal medyada ve gündemde büyük yankı uyandırdı. Süreçle ilgili ayrıntılar henüz netleşmedi.

SİNEM ÜNSAL KİMDİR?

Sinem Ünsal, 21 Haziran 1993 doğumlu, TV dizileri ve tiyatro oyunlarıyla tanınan bir oyuncudur. İzmir’in Foça ilçesinde doğup büyüyen Ünsal, üniversite eğitimi için Eskişehir’e taşınmıştır.

SİNEM ÜNSAL KAÇ YAŞINDA?

2026 yılı itibarıyla Sinem Ünsal 32 yaşındadır.

SİNEM ÜNSAL NERELİ?

SİNEM ÜNSAL’IN KARİYERİ

Sinem Ünsal, 2016 yılında TV dizilerinde rol almaya başladı ve 2019’dan itibaren tiyatro sahnelerinde de boy gösterdi. 2019’da Yapıkredi Afife Jale Ödülleri’nde Genç Yetenek kategorisine aday gösterildi ve aynı yıl 25. Lions Türkan Kahramankaptan Tiyatro Ödülleri’nde Yılın En İyi Genç Kadın Oyuncusu ödülünü kazandı. Günümüzde Kanal D’nin popüler dizilerinden “Uzak Şehir”de rol almaktadır.