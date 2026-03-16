Sinem Dedetaş'ın sağlık durumu nasıl, hastalığı nedir? Sinem Dedetaş yürüteçle mi kullanıyor?

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, son günlerde ayağıyla ilgili yaşadığı sağlık sorunlarıyla dikkat çekiyor. Yürüteç kullanması ve törenlerdeki görüntüleri, vatandaşlar ve takipçiler tarafından "Sinem Dedetaş'ın durumu ne?" sorusunu gündeme taşıdı. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

SİNEM DEDETAŞ'A NE OLDU?

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, geçtiğimiz günlerde yaşadığı talihsiz bir düşme sonucu ayağında iki kırık ve bir çatlak oluştu. Bu kaza nedeniyle yürümekte zorluk yaşadığı belirtildi.

SİNEM DEDETAŞ'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Dedetaş'ın sağlık durumu ciddi olmakla birlikte kontrol altında. Ayağındaki kırık ve çatlakların tedavi süreci devam ediyor. Bu nedenle hareket ederken zaman zaman baston veya yürüteç desteği kullanıyor.

SİNEM DEDETAŞ NEDEN YÜRÜTEÇLE YÜRÜYOR?

Ayağındaki kırık ve çatlaklar sebebiyle yürümekte zorlandığı için Sinem Dedetaş, hareketlerini güvenli şekilde sürdürebilmek adına yürüteç kullanıyor. Bu durum, özellikle halka açık programlarda ve etkinliklerde dikkat çekiyor.

SİNEM DEDETAŞ KİMDİR?

Sinem Dedetaş, Üsküdar Belediye Başkanı olarak görev yapıyor. Kamu görevini sürdürürken sağlık sorunlarına rağmen çalışmalarına ve halka açık programlara katılımını devam ettiriyor. Ramazan ayı boyunca düzenlenen iftar etkinliklerine baston ve yürüteç yardımıyla katıldığı biliniyor.