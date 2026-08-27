Sinan Akçıl kimdir? Sinan Akçıl kaç yaşında, nereli, neden gündemde?

Sinan Akçıl, son dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmesi ve ardından yaptığı sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Malazgirt Zaferi etkinlikleri kapsamında Muş'ta sahne alan Akçıl'ın Erdoğan ile çekilen fotoğraflarını paylaşması ve dikkat çeken ifadeler kullanması merak konusu oldu. Peki, Sinan Akçıl kimdir, kaç yaşında, nereli ve neden gündemde? İşte ünlü sanatçı hakkında merak edilenler...

SİNAN AKÇIL CUMHURBAŞKANI İLE FOTOĞRAF MI PAYLAŞTI?

Evet. Sinan Akçıl, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldiği sırada çekilen iki fotoğrafı sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Akçıl, Malazgirt Zaferi anma törenleri kapsamında Malazgirt ve Ahlat'ta verdiği konserlerin ardından Erdoğan ile görüşerek tokalaştı. Söz konusu fotoğraflar, paylaşımın ardından sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

SİNAN AKÇIL KİMDİR?

Sinan Akçıl, Türk pop müziğinin tanınan şarkıcı, besteci, söz yazarı ve aranjörlerinden biridir. 20 Mayıs 1982'de Hollanda'nın Leeuwarden kentinde dünyaya gelen Akçıl, müzikle iç içe bir ailede yetişti. Babası keman virtüözü ve orkestra şefi Saim Akçıl, kardeşi ise piyanist İdil Akçıl'dır.

SİNAN AKÇIL KAÇ YAŞINDA?

20 Mayıs 1982 doğumlu olan Sinan Akçıl, 27 Ağustos 2026 itibarıyla 44 yaşındadır.

SİNAN AKÇIL NERELİ?

Sinan Akçıl, Hollanda'nın Leeuwarden kentinde doğdu. Aslen Çanakkale'nin Biga ilçesindendir. Akçıl'ın ailesinin Arnavut kökenli olduğu da biyografilerinde yer alıyor.

SİNAN AKÇIL'IN KARİYERİ

Müzik kariyerine besteci ve söz yazarı olarak ağırlık veren Sinan Akçıl, çok sayıda sanatçı için şarkılar hazırladı. 2009 Eurovision Şarkı Yarışması'nda Türkiye'yi temsil eden Hadise'nin "Düm Tek Tek" adlı şarkısının yapımında yer alarak geniş kitlelerce tanındı.

Akçıl, 2011 yılında "Kalp Sesi" albümüyle solo kariyerine adım attı. Ardından "Karnaval", "Kapı", "Tabi Tabi", "Best of Aşk", "Yüzyılın Aşkı" ve "Piyanist" gibi albümlere imza attı. Şarkıcılığının yanı sıra besteci ve söz yazarı kimliğiyle Türk pop müziğinde çalışmalarını sürdürdü.