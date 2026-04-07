Simge Sağın gözaltına mı alındı, neden gözaltına alındı? SON DAKİKA! Simge Sağın kimdir, kaç yaşında, nereli?

Simge Sağın ismi, ünlülere yönelik yapılan son operasyonda gündeme bomba gibi düştü. Gözaltı iddiaları sosyal medyada büyük tartışmalara yol açarken, operasyonun ayrıntıları merak konusu oldu. Türkiye’nin sevilen şarkıcısının adıyla ilgili bu son dakika gelişmesi, hem hayranlarını hem de müzik dünyasını şaşkına çevirdi. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

SİMGE SAĞIN GÖZALTINA MI ALINDI?

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında Simge Sağın’ın da bulunduğu ünlü isimlere yönelik yeni bir operasyon gerçekleştirildi. Soruşturma çerçevesinde Simge Sağın’ın gözaltına alındığı öğrenildi. Operasyon, İstanbul İl Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak eş zamanlı şekilde yürütüldü.

SİMGE SAĞIN NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Savcılığın açıklamasına göre, Simge Sağın hakkında "Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Temin Etmek" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltı kararı verildi. Elde edilen deliller ve gelen ihbarlar sonucunda şüpheye konu olan davranışların tespit edilmesiyle gözaltı işlemi gerçekleştirildi.

SİMGE SAĞIN GÖZALTINA ALINDI?

Evet, yapılan operasyon neticesinde Simge Sağın gözaltına alındı. Soruşturma halen titizlikle devam ediyor ve adli süreç kapsamında diğer işlemler de yürütülüyor.

SİMGE SAĞIN KİMDİR?

Simge Sağın, sahne adıyla Simge, 8 Ağustos 1981 doğumlu Türk şarkıcı, söz yazarı ve bestecidir. 2010’ların başında müzik dünyasına adım atan Simge, asıl çıkışını 2015 yılında yayımladığı ve radyo ile televizyonlarda liste başı olan "Miş Miş" şarkısı ile gerçekleştirdi. Pop ve dans müziği tarzındaki şarkılarıyla Türkiye’de geniş bir hayran kitlesine sahiptir.

SİMGE SAĞIN KAÇ YAŞINDA?

Simge Sağın, 8 Ağustos 1981 doğumlu olup 44 yaşındadır.

SİMGE SAĞIN NERELİ?

Sanatçı, İstanbul’un Şişli ilçesi, Kurtuluş semtinde dünyaya gelmiştir. Arnavut bir anne ve Amasyalı bir babanın çocuğudur.

SİMGE SAĞIN’IN KARİYERİ

Müzik eğitimine İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı’nda başlayan Simge, kariyerine çeşitli pop şarkıcılarına geri vokallik yaparak adım attı. 2011’de Erdem Kınay prodüktörlüğünde yayımladığı “Yeni Çıktı” adlı EP ile sahneye çıktı. Asıl çıkışını 2015 yılında “Miş Miş” şarkısı ile yaptı ve MusicTopTR Resmî Listesi’nde uzun süre bir numarada kalarak Türkiye genelinde tanındı. Ardından “Yankı”, “Ben Bazen” ve “Öpücem” gibi şarkılarla liste başarısını sürdürdü. 2018’de ilk stüdyo albümü Ben Bazen ile müzik eleştirmenlerinden övgü aldı. Sezen Aksu’dan etkilendiğini belirten Simge, dans-pop tarzındaki şarkılarıyla radyo ve televizyonlarda sıkça yer aldı. Bugüne kadar ikisi Altın Kelebek, üçü Radyo Boğaziçi Müzik Ödülü olmak üzere birçok ödül kazandı ve Türkiye’nin en çok takip edilen kadın şarkıcıları arasında yer aldı.