Simge Fıstıkoğlu kimdir, kaç yaşında? Simge Fıstıkoğlu evli mi, bekar mı?

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Simge Fıstıkoğlu, 12 Aralık 1982’de İstanbul’un Yeşilköy semtinde doğan deneyimli bir spiker ve televizyon sunucusu. 2006’da Habertürk TV’de başlayan kariyerinde pek çok kanalda görev yapan Fıstıkoğlu, 2023’ten bu yana Sözcü TV ekranlarında yer alıyor. Ünlü sunucu, 2018’den bu yana iş insanı Emir Tavukçuoğlu ile evli ve iki çocuk annesi. İşte Simge Fıstıkoğlu’na dair bilinenler.

SİMGE FISTIKOĞLU KİMDİR?

Simge Fıstıkoğlu, Türk televizyon sunucusu ve haber spikeri. Kariyerinde hem spor hem de haber alanında başarılı işlere imza atan Fıstıkoğlu, uzun yıllardır ekranların tanınan yüzleri arasında yer alıyor. Ünlü sunucu, şu anda Sözcü TV’de “Nokta Atışı” programını sunuyor.

SİMGE FISTIKOĞLU KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Simge Fıstıkoğlu, 12 Aralık 1982’de İstanbul’un Yeşilköy semtinde doğdu. Ünlü sunucu, Ekim 2026 itibarıyla 43 yaşında ve aralık ayında 44 yaşına girecek.

SİMGE FISTIKOĞLU EVLİ Mİ, BEKAR MI?

Simge Fıstıkoğlu evli. Ünlü sunucu, yaklaşık iki yıllık ilişkinin ardından 2018 yılında iş insanı Emir Tavukçuoğlu ile dünyaevine girdi. Çiftin evliliği sürüyor ve ayrılık ya da boşanmaya ilişkin herhangi bir bilgi bulunmuyor.

SİMGE FISTIKOĞLU’NUN ÇOCUKLARI VAR MI?

Evet. Simge Fıstıkoğlu’nun iki çocuğu bulunuyor. Çiftin ilk çocukları olan oğulları Emir, Eylül 2018’de dünyaya geldi. Kızları İmge ise Mart 2020’de doğdu.

SİMGE FISTIKOĞLU’NUN KARİYERİ

Simge Fıstıkoğlu’nun televizyon kariyeri, 2006 yılında Habertürk TV’de spor spikeri olarak başladı. Ardından A Haber’de haber spikerliği yapan Fıstıkoğlu, Show TV’de “Yeni 1 Gün” ve hafta sonu ana haber bültenlerini sundu. TRT Spor’da “Topuklu Krampon” programında yer alan ünlü sunucu, 2015-2020 yılları arasında NTV’de “Simge Fıstıkoğlu’yla Spor Akşamı” programını ve haber bültenlerini sundu. 2020’de kısa bir süre Olay TV’de çalışan Fıstıkoğlu, 2023 yılında Sözcü TV’ye geçti. Ünlü sunucu, Sözcü TV’de “Büyük Satranç Tahtası” ve “Sözcü Masası” gibi programlarda da moderatörlük yaptı.

KARDEŞİ SİNEM FISTIKOĞLU KİMDİR?

Simge Fıstıkoğlu’nun kardeşi Sinem Fıstıkoğlu da gazeteci ve televizyon sunucusu. Halk TV’den 19 Ekim 2026’da ayrıldığını açıklayan Sinem Fıstıkoğlu, 24 Ekim’de Sözcü TV’ye geçtiğini duyurdu. Böylece iki kardeş aynı kanalda ekran karşısına çıkacak.