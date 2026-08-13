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Silivri yangın SON DAKİKA! Silivri'de yangın mı çıktı, son durum nedir?

Silivri yangın SON DAKİKA! Silivri'de yangın mı çıktı, son durum nedir?
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İstanbul'un Silivri ilçesinde tarlalık alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek TEM Otoyolu çevresine ulaştı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, otoyolda ulaşım bir süre çift yönlü durduruldu. Yangının kontrol altına alınmasının ardından trafik kontrollü şekilde yeniden sağlanmaya başlandı. Silivri yangın son dakika gelişmeleri haberimizde.

İstanbul'un Silivri ilçesinde Fener, Akören ve Alipaşa mahalleleri arasındaki otluk alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede genişleyen alevler TEM Otoyolu'na kadar ilerledi. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, güvenlik amacıyla TEM Otoyolu çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Yangının otoyol çevresindeki bölümünün kontrol altına alınmasının ardından ulaşım kontrollü şekilde yeniden sağlanmaya başlandı. İstanbul Valiliği, olayda ölen ya da yaralanan bulunmadığını açıkladı.

SİLİVRİ YANGIN SON DAKİKA!

Silivri'de yangın, saat 14.00 sıralarında Fener, Akören ve Alipaşa mahalleleri arasında kalan otluk alanda başladı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede genişleyen yangın, TEM Otoyolu çevresine kadar ulaştı.

Yangının büyümesi üzerine bölgeye AFAD, Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi hem karadan hem de havadan sürdürüldü.

Alevlerin TEM Otoyolu çevresine ulaşması nedeniyle güvenlik amacıyla otoyolun her iki yönünde de araç trafiği geçici olarak durduruldu. Yangının otoyol çevresindeki bölümünün kontrol altına alınmasının ardından ulaşım kontrollü şekilde yeniden başlatıldı.

TEM OTOYOLU'NDA TRAFİK GEÇİCİ OLARAK DURDURULDU

Yangının TEM Otoyolu çevresine ulaşması üzerine otoyol çift yönlü olarak araç trafiğine kapatıldı. Alınan tedbirin, yangının otoyol çevresindeki seyri sırasında ulaşım güvenliğini sağlamak amacıyla uygulandığı bildirildi.

Yangının kontrol altına alınmasının ardından TEM Otoyolu'nda araç geçişleri kontrollü olarak yeniden başladı.

TEDBİR AMACIYLA BAZI ALANLAR BOŞALTILDI

Yangının çevredeki alanlara ulaşma ihtimaline karşı tedbirler artırıldı. TEM Otoyolu üzerinde bulunan Karbey isimli dinlenme tesisi, bir çiftlik ve bir yediemin hurda parkının tedbir amacıyla boşaltılması kararlaştırıldı.

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, olayda şu an itibarıyla ölen ya da yaralanan bulunmadığı belirtildi.

SİLİVRİ YANGIN SON DURUM NEDİR?

Silivri yangın son durum bilgisine göre, alevlerin TEM Otoyolu çevresindeki bölümü kontrol altına alındı ve otoyolda ulaşım kontrollü olarak yeniden sağlanmaya başlandı.

Bölgede ekiplerin yangına yönelik kontrol ve müdahale çalışmaları devam ediyor. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı. İstanbul Valiliği'nin açıklamasına göre olayda ölen ya da yaralanan bulunmuyor.

Yangın nedeniyle geçici olarak kapatılan TEM Otoyolu'nda ulaşımın kontrollü şekilde yeniden başlamasıyla birlikte ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
Haberler.com
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