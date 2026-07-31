Şile'de denize girmek isteyen binlerce kişi, güncel yasak kararlarını yakından takip ediyor. Karadeniz'de oluşan yüksek dalga ve rip akıntısı riski nedeniyle zaman zaman uygulanan denize girme yasakları yeniden gündeme gelirken, " Şile'de denize girmek yasak mı, bugün denize giriliyor mu?" soruları internet aramalarında öne çıkıyor. Haberimizde Şile'deki son denize girme yasağına ilişkin detayları bulabilirsiniz.

ŞİLE'DE DENİZE GİRMEK YASAKLANDI! KAYMAKAMLIKTAN RESMİ AÇIKLAMA

Şile Kaymakamlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Windfinder verileri doğrultusunda ilçede etkili olan yüksek dalga nedeniyle denize girişlerin yasaklandığını duyurdu. Yapılan açıklamada, vatandaşların can güvenliğini sağlamak amacıyla belirlenen kontrollü alanlar dışında denize girilmesine izin verilmeyeceği bildirildi.

Kaymakamlık tarafından yayımlanan kamuoyu duyurusuna göre, 31 Temmuz Cuma günü poyraz yönünden esecek rüzgar nedeniyle Ayazma Plajı'nda, Şile Limanı mendireğinin etkisi dahilinde dolgu alanından başlayarak yaklaşık 500 metre mesafede bulunan Yelken Plajı işletmesine kadar olan bölüm ile Ağva Plajı'nda dere kenarında bulunan fener mendireğinden itibaren 200 metrelik alanda yalnızca cankurtaranların oluşturacağı kontrollü bölgelerde denize girilebilecek.

Açıklamada ayrıca, iki plajın da saat 18.00 itibarıyla tamamen boşaltılacağı belirtilirken, bu alanların dışında ilçe genelinde denize girişlerin yasaklandığı ifade edildi. Yetkililer, vatandaşların güvenlik tedbirlerine uymalarını ve cankurtaranların uyarılarını dikkate almalarını istedi.