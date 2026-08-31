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Sıla Türkoğlu nişanlandı mı, evleniyor mu? Sıla Türkoğlu kiminle nişanlandı, ne zaman?

Sıla Türkoğlu nişanlandı mı, evleniyor mu? Sıla Türkoğlu kiminle nişanlandı, ne zaman?
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Sıla Türkoğlu'nun özel hayatında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Ünlü oyuncunun aşk hayatındaki son gelişme magazin gündeminin en çok konuşulan konuları arasında yer alırken, hayranları “Sıla Türkoğlu nişanlandı mı, evleniyor mu?” sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Sıla Türkoğlu kiminle nişanlandı, nişan ne zaman oldu?

Oyuncu Sıla Türkoğlu cephesinden gelen son gelişme, magazin dünyasında büyük merak uyandırdı. Bir süredir özel hayatıyla gündemde olan Türkoğlu'nun evlilik yolunda attığı iddia edilen adım sonrası gözler ünlü oyuncuya çevrildi. Sıla Türkoğlu nişanlandı mı, evleniyor mu? Sıla Türkoğlu kiminle nişanlandı ve ne zaman? İşte tüm merak edilenler...

SILA TÜRKOĞLU NİŞANLANDI MI?

Evet. Oyuncu Sıla Türkoğlu, uzun süredir birlikte olduğu işletmeci Ata Ayyıldız ile nişanlandı. Çift, aile arasında düzenlenen sade bir törenle evlilik yolunda ilk adımı attı.

SILA TÜRKOĞLU EVLENDİ Mİ?

Sıla Türkoğlu henüz evlenmedi. Ünlü oyuncu, Ata Ayyıldız ile nişanlanarak evlilik yolunda ilk adımı attı. Çiftin düğün tarihi ise henüz açıklanmadı.

SILA TÜRKOĞLU KİMİNLE NİŞANLANDI?

Sıla Türkoğlu, işletmeci Ata Ayyıldız ile nişanlandı. Çiftin ilişkisi uzun süredir devam ediyor. Ata Ayyıldız, geçen yaz İtalya'daki Como Gölü kıyısında Sıla Türkoğlu'na romantik bir evlenme teklifi yapmıştı.

SILA TÜRKOĞLU NE ZAMAN NİŞANLANDI?

Sıla Türkoğlu ve Ata Ayyıldız, 30 Ağustos 2026 Pazar günü aile arasında düzenlenen törenle nişanlandı. Sade bir törenle yüzük takan çift, mutluluklarını sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
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