Sıla Saraydemir kimdir? 2025 Miss Turkey birincisi Sıla Saraydemir kaç yaşında, nereli, boyu kaç?
Sıla Saraydemir kimdir, kaç yaşında nereli? Miss Turkey Organizasyonu'nun 43'üncü etkinliği, binlerce başvurunun ardından yapılan titiz eleme süreciyle tamamlandı. Miss Turkey 2025 güzeli birincisi kim oldu? Ön elemeyi geçen 130 aday jüri karşısına çıkarken, değerlendirmeler sonucunda ilk 20'ye kalan isimler final aşamasında yeniden incelendi ve 2025 Miss Turkey birincisi Sıla Saraydemir oldu.

Miss Turkey Organizasyonu'nun bu yılki etkinliği, uzun süren eleme ve değerlendirme aşamalarının ardından sonuçlandı. Jüri üyelerinin oylarıyla dereceye giren isimler kamuoyuyla paylaşıldı.

MISS TURKEY SILA SARAYDEMİR KİMDİR?

Miss Turkey Organizasyonu'nun 43'üncü etkinliğinde yapılan değerlendirmeler sonucunda Türkiye'yi temsil edecek isim belirlendi. Binlerce başvuru arasından ön elemeyi geçen 130 aday, jüri karşısına çıktı ve yapılan eleme sürecinin ardından ilk 20'ye kalan adaylar yeniden değerlendirildi. Yarışmanın final aşamasında jüri üyeleri tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda Sıla Saraydemir birinci oldu.

Yarışmanın jüri koltuğunda Can Sandıkçıoğlu, Sabit Akkaya, Demet Şener, Kerim Senayi, Nursena Say, Gürhan Sayar ve Yasin Soydan yer aldı. Jüri üyeleri, adayları ayrı ayrı değerlendirerek sonuçlara ulaştı. Yapılan değerlendirme sonunda Sıla Saraydemir, Miss Turkey Organizasyonu'nda Türkiye'nin kraliçesi olarak seçildi.

2025 Miss Turkey güzeli seçilen Sıla Saraydemir, 22 yaşındadır. Şu anda öğrenimine Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi olarak devam ediyor. Boyu 1.80 m'dir. Organizasyon kapsamında gerçekleştirilen değerlendirmelerin ardından Sıla Saraydemir'in ülkemizi uluslararası arenada temsil edeceği açıklandı.

