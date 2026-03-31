Side Bozbey kimdir? Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in kızı Side Bozbey gözaltına mı alındı neden?

Bursa’da gerçekleşen büyük çaplı rüşvet ve yolsuzluk operasyonu, Mustafa Bozbey’in ailesini de kapsıyor. Başkanın kızı Side Bozbey kimdir? Gözaltına alındığı iddiaları doğru mu ve soruşturma kapsamında hangi suçlamalarla bağlantılı? Tüm merak edilenler ve resmi detaylar haberin devamında…

SİDE BOZBEY KİMDİR?

Side Bozbey Gürer, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in kızıdır. Kamuoyuna yansıyan bilgilere göre, soruşturmanın odağındaki isimlerden biridir ve ailesiyle birlikte gözaltına alınmıştır. Daha önce kamu görevleri veya sosyal projelerle ilgili detaylar hakkında bilgiler verilmemiştir.

SİDE BOZBEY GÖZALTINA MI ALINDI?

Evet, Side Bozbey Gürer 31 Mart 2026 tarihinde yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

SİDE BOZBEY NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Side Bozbey, soruşturma kapsamında “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve suç işlemek amacı ile kurulan örgüte üye olma, rüşvet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve imar kirliliğine neden olma” suçlamalarıyla gözaltına alındı.

MUSTAFA BOZBEY GÖZALTINA MI ALINDI?

Evet, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de 31 Mart 2026 tarihinde aynı soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

MUSTAFA BOZBEY NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Mustafa Bozbey, Nilüfer ilçesinde belediye projelerinde rüşvet karşılığında usulsüz emsal artışları yapıldığı ve bu yolla maddi menfaat sağlandığı iddiaları kapsamında soruşturmanın hedefindeki isimlerden biridir. Kendisi “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve suç işlemek amacı ile kurulan örgüte üye olma, rüşvet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve imar kirliliğine neden olma” suçlarından gözaltına alındı.

OLAY NEDİR?

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, belediye projelerinde rüşvet ve yolsuzluk iddialarını kapsıyor. İddialara göre bazı belediye başkanları ve çalışanları, inşaat projelerinde rüşvet karşılığı usulsüz emsal artışları yaparak kendilerine ve proje sahiplerine maddi menfaat sağladı. 31 Mart 2026’da Bursa merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

BAŞKA KİMLER GÖZALTINA ALINDI?

Soruşturma kapsamında toplam 55 kişi gözaltına alındı. Bunlar arasında;

Mustafa Bozbey (Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı)

Seden Bozbey (Eşi)

Side Bozbey Gürer (Kızı)

Turgay Erdem (Nilüfer Belediyesi eski Başkanı, tutuklu)

Ramiz ve Ertan Bozbey (Kardeşleri)

Belediye çalışanları, iş insanları ve rüşvete aracılık eden çeşitli kişiler

yer alıyor.

Firari 4 kişi hakkında ise yakalama çalışmaları devam ediyor: