Sibel Turnagöl kimdir? Mankenler Kraliçesi'nden sanayide esnaf lokantasına

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Bir dönem "Mankenler Kraliçesi" seçilen ve Yeşilçam'da Kadir İnanır'la aynı filmde oynayan Sibel Turnagöl, bugün İstanbul Maslak'taki oto sanayi sitesinde esnaf lokantası işletiyor. Lokantanın fiyatları ve Turnagöl'ün mutfakta çalıştığı görüntüler 3 Kasım 2026'da yeniden gündeme geldi.

Lokantanın müşterileri çoğunlukla sitedeki sanayi çalışanları.

SİBEL TURNAGÖL NE İŞ YAPIYOR?

Sibel Turnagöl, 2023'ten beri Maslak Atatürk Oto Sanayi Sitesi'nde bir esnaf lokantası işletiyor. Yemekleri ocak başında Turnagöl pişiriyor; sipariş alıyor, masalara servis yapıyor, masaları topladığı da oluyor.

Menüde İzmir köfte, orman kebabı, pilav ve et sote var. Yarım porsiyon orman kebabı 300 lira, İzmir köfte 350 lira. Et sote 370 liradan başlıyor.

Turnagöl'e göre lokantada yemek yapmak evde yemek yapmaya benzemiyor. Evde aile üyelerinden biri yemeği beğenmezse sorun olmuyor, lokantada ise misafirin her şeyden memnun kalması gerekiyor. İşlerin iyi gittiğini ve yeni projelere hazırlandığını söyledi.

SİBEL TURNAGÖL'ÜN LOKANTASI NEREDE?

Sibel Turnagöl'ün lokantası, Maslak Atatürk Oto Sanayi Sitesi'nde eşi Mehmet Çelik'e ait Çiftkurtlar Otomotiv'in binasının girişinde. Lokantanın adı Maslak Sofra.

SİBEL TURNAGÖL KİMDİR?

Sibel Turnagöl, mankenlikten sinemaya geçen bir oyuncu ve televizyon programcısı. Mankenliğe 16 yaşında başladı, katıldığı bir yarışmayı kazanınca "Mankenler Kraliçesi" seçildi.

Kamera karşısına ilk kez Alinur Velidedeoğlu'nun çektiği bir kalem markasının reklamında geçti. 1999'da Klip Müzik'ten "Can" adlı bir albüm yayımladı; "Ben Aşkı Böyle Bilmezdim", "Seninle Bile Sensizim" ve "Elli Yıllık Aşk" şarkılarına klip çekildi. İzzet Yıldızhan'la "Gitme Turnam" şarkısını düet olarak söyledi.

SİBEL TURNAGÖL HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

Sibel Turnagöl'ün ilk sinema filmi, Şerif Gören'in yönettiği 1986 yapımı "Sen Türkülerini Söyle". Bu filmde Kadir İnanır'la birlikte oynadı.

Sonraki yıllarda "Bebek", "Skandal", "Günah Tohumu" ve "Abuzer Kadayıf" filmlerinde rol aldı. Televizyonda Yaşar Alptekin'le başrolü paylaştığı "Yasemin" dizisinde, ayrıca "Bana Sevgiyi Anlat" ve "Asla Unutma" yapımlarında oynadı.

SİBEL TURNAGÖL HANGİ PROGRAMLARI SUNDU?

Sibel Turnagöl, 1999 ile 2005 arasında TGRT'de Sinan Özen'le "Sinan Özen & Sibel Turnagöl Show"u sundu. 2006'da Star TV'de "Kardelen", 2007-2009 arasında yine Star TV'de "Keyf-i Sibel" programını yaptı. Son programı 2010'da Kanal Türk'te yayımlanan "Sibel Alem" oldu.

SİBEL TURNAGÖL EVLİ Mİ?

Sibel Turnagöl evli. 2012'de iş insanı Mehmet Çelik'le evlendi ve bu evlilikten sonra ekranlardan uzaklaştı.

İlk eşi oyuncu Kerem Alışık'tı. 1988'de evlenen çift 1993'te boşandı. Turnagöl'ün bu evlilikten Sadri adında bir oğlu var.