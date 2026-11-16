Sibel Taşçıoğlu kaç yaşında? Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si Sibel Taşçıoğlu kimdir?

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Sibel Taşçıoğlu'nun yaşı 50. Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si olarak tanınan oyuncu, 16 Kasım 2026'da yaptığı yazılı açıklamayla diziden ayrılışı hakkında ilk kez konuştu: "Kızılcık Şerbeti dizisinden ayrılmak benim tercihim değildi."

Açıklama, Taşçıoğlu'nun adıyla sosyal medyada yayılan ve diziden ayrılışına dair olduğu öne sürülen sözlerin ardından geldi. Oyuncu, böyle bir röportaj vermediğini ve o sözlerin kendisine ait olmadığını yazdı.

SİBEL TAŞÇIOĞLU KAÇ YAŞINDA?

Sibel Taşçıoğlu 50 yaşında. 28 Temmuz 1976 doğumlu oyuncu, bu yaz 50'sine girdi.

SİBEL TAŞÇIOĞLU KIZILCIK ŞERBETİ İÇİN NE DEDİ?

Sibel Taşçıoğlu, Kızılcık Şerbeti'nden ayrılmanın kendi kararı olmadığını, ayrılığın arkasında çalışma sürecinde yaşanan bazı anlaşmazlıklar bulunduğunu söyledi. Bu anlaşmazlıkların ayrıntısına girmedi.

Oyuncu, bugüne kadar konunun bir tartışmaya dönüşmemesi için sustuğunu, ama bu sessizliğin yanlış hikâyelerle doldurulmasını artık kabul etmediğini anlattı. Başka bir oyuncuyu küçük düşüren iddiaların kendi adıyla yayılmasına da itiraz etti. Açıklamasının bir bölümünü de doğrulanmamış sözleri kaynağa bakmadan aktaran haberlere ayırdı.

Taşçıoğlu, Kızılcık Şerbeti'nde 2022'den 2025'e kadar Pembe Ünal'ı oynadı. Diziden ayrıldığı nisan 2025'ten beri ayrılığın nedeni konuşuluyordu.

SİBEL TAŞÇIOĞLU KİMDİR?

Sibel Taşçıoğlu, tiyatroyla başlayan bir oyuncu. Sahneye ilk kez 1995'te Bursa Devlet Tiyatrosu'nda, Tılsım adlı çocuk oyununda çıktı. 1997'de İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'ne girdi.

2000-2003 arasında Tiyatro Fora'da oynadı, 2007'de Kenter Tiyatrosu'nda Anna Karenina'da sahneye çıktı. Sinemada Rus Gelin (2003), Son Mektup (2015) ve Bizim İçin Şampiyon (2018) filmlerinde rol aldı. Prenses ve Kurbağa ile Alice Harikalar Diyarında gibi filmlerin Türkçe seslendirmesinde de çalıştı.

SİBEL TAŞÇIOĞLU NERELİ?

Sibel Taşçıoğlu Bursalı. Oyuncu, Bursa'nın Osmangazi ilçesinde doğdu.

SİBEL TAŞÇIOĞLU HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Sibel Taşçıoğlu ekrana 1995'te Çiçek Taksi ile çıktı. Ekmek Teknesi, Kapalıçarşı, Medcezir, Muhteşem Yüzyıl: Kösem ve Kızlarım İçin dizilerinde oynadı. Medcezir'de Nevin Koper'i, Muhteşem Yüzyıl: Kösem'de Gülbahar Sultan'ı canlandırdı.

Geniş kitleler onu daha çok iki uzun soluklu diziden tanıyor: 2018-2022 arasında Bir Zamanlar Çukurova'da Şermin Yaman, ardından Kızılcık Şerbeti'nde Pembe Ünal. Kızılcık Şerbeti'nden sonra 2025'te Çarpıntı'nın kadrosuna girdi.

SİBEL TAŞÇIOĞLU NEREDE OYNUYOR?

Sibel Taşçıoğlu, atv'nin dizisi Güneşin Doğduğu Yer'in oyuncu kadrosunda.