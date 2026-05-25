Sibel Kekilli evlendi mi, kiminle evlendi? Sibel Kekilli’nin eşi Andreas Daurer kimdir, kaç yaşında, nereli?

Son günlerde Sibel Kekilli hakkında ortaya atılan evlilik iddiaları magazin gündemini hareketlendirdi. “Sibel Kekilli evlendi mi, eşi kim?” soruları yoğun şekilde araştırılırken, gözler adı geçen Andreas Daurer hakkında çıkan bilgilere çevrildi. Kamuoyunda merak edilen bu iddialarla ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

SİBEL KEKİLLİ EVLENDİ Mİ?

Evet, Sibel Kekilli evlendi. “Duvara Karşı” filmi ve “Game of Thrones” dizisiyle uluslararası tanınırlık kazanan oyuncunun, uzun süredir birlikte olduğu fotoğrafçı ve yazar Andreas Daurer ile evlendiği öğrenildi.

Paylaşılan bilgilere göre çift, sade ve gözlerden uzak bir törenle dünyaevine girdi. Kekilli’nin düğüne dair kareleri sosyal medya hesabından paylaşmasıyla evlilik haberi geniş kitlelere ulaştı ve kısa sürede magazin gündeminin en çok konuşulan konularından biri haline geldi.

SİBEL KEKİLLİ KİMİNLE EVLENDİ?

Sibel Kekilli, fotoğrafçı ve yazar Andreas Daurer ile evlenmiştir. Çiftin uzun süredir birlikte olduğu ve ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih ettikleri biliniyor.

Nikah töreninin oldukça sade bir şekilde gerçekleştiği, yakın çevrenin katılımıyla özel bir organizasyon yapıldığı belirtilmiştir. Evlilik sonrası paylaşılan düğün fotoğrafları sosyal medyada büyük ilgi görmüş, çok sayıda tebrik mesajı almıştır.

SİBEL KEKİLLİ’NİN EŞİ KİMDİR?

Andreas Daurer, fotoğrafçı ve yazar olarak tanınan bir isimdir. Sanat ve kültür alanında çalışmalar yaptığı bilinen Daurer, özellikle görsel sanatlar ve yazılı projelerle öne çıkmaktadır.

Sibel Kekilli ile uzun süredir birlikte olan Daurer’ın, çiftin ilişkisini kamuoyundan uzak yaşamayı tercih ettiği ifade edilmektedir. Evlilik haberinin ortaya çıkmasıyla birlikte Andreas Daurer da magazin gündeminde merak edilen isimler arasına girmiştir.