Sibel Kasapoğlu kimdir? Bez Bebek dizisinin Özge'si Sibel Kasapoğlu kaç yaşında, nereli, kariyeri?

Tiyatro sahnesinden televizyon ekranına uzanan kariyeriyle tanınan Sibel Kasapoğlu, genç yaşına rağmen etkileyici bir deneyim ve yetenek portföyüne sahip. "Bez Bebek" dizisinde Özge karakteriyle izleyicilerin ilgisini çeken Kasapoğlu, İstanbul doğumlu ve kökleriyle Türk sahne sanatlarına bağlı bir oyuncu olarak dikkat çekiyor. Sibel Kasapoğlu ile ilgili merak edilenler haberin devamında yer alıyor.

SİBEL KASAPOĞLU KİMDİR?

Sibel Kasapoğlu, tiyatro, sinema ve televizyon dünyasında yetenekli bir oyuncu olarak tanınıyor. Küçük yaşlarda ekol dramada oyunculuk eğitimi alarak sahneye ilk adımlarını atan Kasapoğlu, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Ana Sanat Dalı'ndan mezun oldu.

Tiyatro eğitimine ek olarak Cemal Reşit Rey Güzel Sanatlar Lisesi'nde "Kırmızı" adlı tiyatro oyununda en iyi kadın oyuncu adaylığıyla dikkat çekti. Profesyonel tiyatro kariyerine ise "Çatı" adlı oyunla başladı ve sahne çalışmalarına devam ederek tiyatro kökenini güçlendirdi.

SİBEL KASAPOĞLU KAÇ YAŞINDA?

Sibel Kasapoğlu, 11 Mayıs 1998 doğumludur. Bu bilgilere göre 2025 yılı itibarıyla 27 yaşındadır. Genç yaşına rağmen tiyatro ve ekran dünyasında birçok projede yer alarak deneyim kazanan Kasapoğlu, hem sahnede hem de kamera karşısında kendini kanıtlamıştır.

SİBEL KASAPOĞLU NERELİ?

Sibel Kasapoğlu, Türkiye'nin en büyük kültür ve sanat merkezlerinden biri olan İstanbul'da doğmuştur. İstanbul'un sanatsal ve kültürel olanaklarından faydalanarak küçük yaşta tiyatro eğitimine başlayan Kasapoğlu, hem şehrin hem de Türkiye'nin önemli tiyatro ve dizi projelerinde yer alarak kariyerine yön vermiştir.

SİBEL KASAPOĞLU'NUN KARİYERİ

Sibel Kasapoğlu, tiyatro kökenli bir oyuncu olarak sahne çalışmalarına "Çatı" oyunuyla profesyonel olarak başlamıştır. Tiyatro çalışmalarının yanı sıra ekran dünyasında da adını duyurmuştur. Televizyon ve sinema projelerinde rol alan Kasapoğlu, 2001 yılında "Şüphenin Gölgesi" adlı TV filmiyle ekran deneyimi kazandı. Ardından "Zeynep", "Geniş Zamanlar", "Benden Baba Olmaz", "Elveda Rumeli", "Asi", "Parmaklıklar Ardında" gibi dizilerde farklı karakterleri canlandırdı.

2007–2009 yılları arasında "Bez Bebek" dizisinde Özge karakterini canlandırarak geniş kitleler tarafından tanındı. Sonraki yıllarda sinema ve dizi projelerine yoğunlaşan Kasapoğlu, "Ulak" (2008), "Gecenin Kraliçesi" (2016), "Cesur ve Güzel" (2016), "Börü 2039" (2021–2022) gibi yapımlarda rol aldı. En güncel projelerinden biri ise "Barbaros Hayreddin: Sultan'ın Fermanı" dizisinde Olivia Valisinin kızı Valeria karakteridir.

Sibel Kasapoğlu, tiyatro ve ekran deneyimini birleştirerek, hem sahnede hem de kamerada güçlü performanslar sergilemeye devam etmektedir. Karakter çeşitliliği, disiplinli çalışma tarzı ve genç yaşına rağmen kazandığı deneyim, onun Türk tiyatro ve dizi dünyasında dikkat çeken isimlerden biri olmasını sağlamaktadır.