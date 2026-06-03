Sibel Can evleniyor mu, kiminle evleniyor? Sibel Can ile Emir Sarıgül ne zaman evleniyor?

Sibel Can hakkında ortaya atılan evlilik iddiası magazin kulislerini hareketlendirdi. İddiaya göre ünlü sanatçı, bir süredir birlikte olduğu Emir Sarıgül ile yaz aylarında nikâh masasına oturmaya hazırlanıyor. Ece Erken'in dikkat çeken açıklamaları sonrası gözler ünlü çifte çevrilirken, Sibel Can'ın evlenip evlenmeyeceği ve düğünün ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Detaylar haberin devamında yer alıyor.

SİBEL CAN EVLENİYOR MU?

Ünlü sunucu Ece Erken'in ortaya attığı iddiaya göre Sibel Can ile Emir Sarıgül evlilik hazırlığında. Ancak taraflardan henüz resmi bir açıklama gelmedi. Bu nedenle evlilik haberi şu an için doğrulanmış bir bilgi değil, magazin kulislerinde konuşulan bir iddia olarak gündemde yer alıyor.

SİBEL CAN NE ZAMAN EVLENİYOR?

Ece Erken'in açıklamasına göre Sibel Can ve Emir Sarıgül'ün yaz aylarında evlenmeyi planladığı öne sürüldü. İddiaya göre düğünün Miami'de yapılacağı belirtilirken, net bir tarih paylaşılmadı.

SİBEL CAN KİMİNLE EVLENİYOR?

Magazin gündemindeki iddialara göre Sibel Can'ın uzun süredir birlikte olduğu iş insanı Emir Sarıgül ile evleneceği konuşuluyor. Çift, ilişkileri hakkında bugüne kadar herhangi bir açıklama yapmamayı tercih etti.

SİBEL CAN KİMDİR?

Sibel Can, 1 Ağustos 1970 tarihinde İstanbul'da doğdu. Müzik kariyerine genç yaşlarda başlayan sanatçı, Türk sanat müziği, fantezi ve pop müzik alanlarında çıkardığı albümlerle büyük başarı yakaladı. Sahne performansları, televizyon programları ve oyunculuk çalışmalarıyla da adından söz ettiren Sibel Can, Türkiye'nin en sevilen ve en tanınan sanatçıları arasında yer alıyor.