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SHK hangi takım, SHK açılımı ne soruları, maç öncesinde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. SHK, Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'in kısaltması. Türkçede Şahtar Donetsk olarak da bilinen takımın adındaki "Shakhtar" kelimesi "madenci" anlamına geliyor. Shakhtar Donetsk, Türk teknik direktör Arda Turan tarafından çalıştırılıyor.

SHK HANGİ TAKIM?

SHK, Ukrayna'nın en başarılı kulüplerinden biri olan Shakhtar Donetsk'i ifade ediyor. Avrupa kupalarındaki yayınlarda ve skor tabelalarında takım, ilk harflerinden oluşan SHK kısaltmasıyla gösteriliyor.

SHK AÇILIMI NE?

SHK, Shakhtar kelimesinin ilk üç harfinden oluşan bir kısaltma. Kulübün tam adı Shakhtar Donetsk. Ukraynaca "madenci" anlamına gelen Shakhtar ismi, takımın kurulduğu Donetsk bölgesinin köklü kömür madenciliği geleneğinden geliyor. Bu nedenle kulüp, taraftarları arasında "Madenciler" olarak da anılıyor.

SHAKHTAR DONETSK HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

Shakhtar Donetsk, Ukrayna'nın Donetsk kentinde kurulan bir futbol kulübü. Ukrayna Premier Ligi'nde mücadele eden takım, ülkenin en çok şampiyonluk yaşayan kulüplerinden biri. Shakhtar, 2009 yılında UEFA Kupası'nı kazanarak Avrupa'da da önemli bir başarıya imza attı. Bölgedeki güvenlik sorunları nedeniyle takım, uzun süredir iç saha maçlarını Donetsk dışında oynuyor.

SHAKHTAR DONETSK'İN TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM?

Shakhtar Donetsk'in teknik direktörlüğünü Arda Turan yapıyor. Turan, 27 Mayıs 2025 tarihinde Ukrayna ekibiyle 2 yıllık sözleşme imzaladı.

SHAKHTAR DONETSK FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Shakhtar Donetsk ile Fenerbahçe, bu akşam karşı karşıya gelecek. Londra'daki Stamford Bridge'de oynanacak karşılaşma Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak ve TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.