Shane Larkin milli takımı bıraktı mı, basketbolu bıraktı mı, Shane Larkin emekli mi oldu?

Eurobasket 2025’in ardından yaptığı açıklamalarla dikkat çeken Shane Larkin hakkında “milli takımı bıraktı mı?” sorusu yoğun şekilde araştırılıyor. Tecrübeli oyuncunun sözleri veda olarak yorumlanırken, resmi bir ayrılık kararı olup olmadığı merak edildi.

BASKETBOL A MİLLİ TAKIMI KADROSU AÇIKLANDI!

Onuralp Bitim'in sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldığı A Milli Takım'ın Bosna Hersek ve İsviçre maçları aday kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Adem Bona, Alperen Şengün, Ercan Osmani, Erkan Yılmaz, Şehmus Hazer, Kenan Sipahi, Malachi Flynn, Berk İbrahim Uğurlu, Sertaç Şanlı, Yiğit Arslan, Tarık Biberovic, Yiğit Onan, Furkan Korkmaz, Yiğitcan Saybir, Cedi Osman, Ömer Faruk Yurtseven, Emre Melih Tunca.

TEKNİK KADRO

• Nedim Yücel – Genel Menajer

• Ergin Ataman – Başantrenör

A ERKEK MİLLİ TAKIM OYUNCULARI VE KULÜPLERİ

• Adem Bona (Philadelphia 76ers)

• Alperen Şengün (Houston Rockets)

• Berk İbrahim Uğurlu (Beşiktaş)

• Cedi Osman (Panathinaikos)

• Emre Melih Tunca (Türk Telekom)

• Ercan Osmani (Anadolu Efes)

• Erkan Yılmaz (Anadolu Efes)

• Furkan Korkmaz (Tofaş)

• Kenan Sipahi (Bahçeşehir Koleji)

• Malachi Flynn (Bahçeşehir Koleji)

• Onuralp Bitim (Fenerbahçe)

• Ömer Faruk Yurtseven (RealMadrid)

• Sertaç Şanlı (Fenerbahçe Beko)

• Şehmus Hazer (Anadolu Efes)

• Tarık Biberoviç (Fenerbahçe Beko)

• Yiğit Arslan (Trabzonspor)

• Yiğit Onan (Manisa Basket)

• Yiğitcan Saybir (Tofaş)

SHANE LARKİN MİLLİ TAKIMI BIRAKTI MI?

EuroBasket 2025’in ardından Shane Larkin’in sosyal medya hesabından yaptığı açıklama, basketbol kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Tecrübeli oyun kurucunun “Göğsümdeki Türkiye yazısıyla sahaya çıkmak benim için onurdu” sözleri, birçok taraftar tarafından milli takıma veda mesajı olarak değerlendirildi.

Larkin paylaşımında, Türkiye’de geçirdiği yedi yılın hayatında çok özel bir yere sahip olduğunu vurguladı. Milli takım formasını giymenin kendisi için büyük bir gurur olduğunu ifade eden yıldız oyuncu, Türk taraftarların desteğini hiçbir zaman unutmayacağını dile getirdi.

VEDA MI GELİYOR?

Söz konusu açıklamanın ardından “Shane Larkin milli takımı bırakıyor mu?” sorusu gündeme gelirken, oyuncunun ifadeleri olası bir vedanın sinyali olarak yorumlandı. Ancak henüz resmi bir karar ya da federasyon tarafından yapılan net bir açıklama bulunmuyor.

BASKETBOL KAMUOYUNDA YANKI UYANDIRDI

Larkin’in sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, birçok basketbolsever yıldız oyuncuya teşekkür mesajları paylaştı. Türkiye Basketbol A Milli Takımı’ndaki geleceği ise şimdilik belirsizliğini koruyor.