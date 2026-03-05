Shakira'nın yeni sevgilisi kim sorusu, son günlerde magazin dünyasının en çok merak edilen başlıkları arasında yer alıyor. Kolombiyalı süperstar, Gerard Pique ile yaşadığı olaylı ayrılığın ardından uzun süre özel hayatını gözlerden uzak tuttu. Peki, Shakira'nın sevgilisi kim? Lucien Laviscount kaç yaşında, Shakira ile arasında kaç yaş var? Lucien Laviscount kimdir, ne iş yapıyor? Detaylar haberimizde.

SHAKİRA'NIN SEVGİLİSİ KİM?

Shakira son klip çalışmasında birlikte rol aldığı İngiliz oyuncu Lucien Laviscount ile yakınlaştığı iddiaları gündeme bomba gibi düştü.

Set arkadaşlığıyla başlayan etkileşim, kulis bilgilerine göre kısa sürede romantik bir boyuta taşındı. İkilinin sosyal medyada görünen samimi paylaşımları, bu aşk söylentilerini güçlendirirken, henüz Shakira cephesinden resmi bir doğrulama gelmedi.

LUCIEN LAVISCOUNT KİMDİR?

33 yaşındaki İngiliz oyuncu, kariyerine genç yaşta adım attı ve televizyon dizileri, dijital platform projeleri ile adını uluslararası arenaya taşıdı.

Karizmatik tarzı ve kamera önü performansıyla dikkat çeken Laviscount, hem dramatik hem romantik rollerde başarılı bir profil çiziyor. Shakira ile aynı projede yer alması, onun adını bir anda global magazin gündeminin merkezine taşıdı. Genç kuşağın yükselen yıldızlarından biri olarak gösterilen Laviscount, sosyal medyada ve moda dünyasında da takip edilen isimler arasında.

LUCIEN LAVISCOUNT NE İŞ YAPIYOR?

Lucien Laviscount ne iş yapıyor sorusu, Shakira ile ilişkisinin ortaya çıkmasının ardından daha fazla ilgi gördü. Laviscount, profesyonel bir oyuncu olarak kariyerini sürdürüyor ve televizyon dizileri, dijital platform projeleri ve romantik dramalarla adını duyurdu.

Ayrıca moda dünyasında da boy gösteren Laviscount, çeşitli kampanya çekimleri ve dergi kapaklarında yer aldı. Bu çok yönlü kariyer, onun Shakira ile birlikte anılmasının sosyal medyada yoğun yankı bulmasını sağladı. Oyunculuk kariyerindeki istikrarı ve uluslararası projelere katılımı, Laviscount'u genç izleyiciler ve magazin takipçileri için ilgi çekici kılıyor.

LUCIEN LAVISCOUNT KAÇ YAŞINDA SHAKİRA İLE ARASINDA KAÇ YAŞ VAR?

Lucien Laviscount kaç yaşında Shakira ile arasında kaç yaş var sorusu, çiftin ilişkisinin gündeme gelmesinden sonra en çok merak edilen detay oldu. 48 yaşındaki Shakira ile 33 yaşındaki Laviscount arasında tam 15 yaş fark bulunuyor.