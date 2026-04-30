Shakhtar Donetsk finale çıktı mı (UEFA Avrupa Konferans Ligi)?

UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde yarı final heyecanı başlarken, futbolseverler Shakhtar Donetsk finalist oldu mu sorusuna kilitlendi. Arda Turan’ın öğrencileri, yarı finalin ilk maçında bugün sahaya çıkıyor. İki ayaklı eleme usulüne göre oynanacak olan yarı final serisinin rövanşı ise 7 Mayıs’ta Londra’da gerçekleştirilecek.

SHAKHTAR DONETSK - CRYSTAL PALACE MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde finale giden yolun en kritik duraklarından biri olan Shakhtar Donetsk - Crystal Palace müsabakası, bu akşam (30 Nisan 2026) oynanacak. Ukrayna'daki mevcut durum nedeniyle Polonya'nın Krakow kentindeki Miejski Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı bu zorlu mücadele, Türkiye saati ile 22.00’de başlayacak.

DEV MAÇ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Futbolseverleri ekran başına kilitleyecek olan bu dev karşılaşma, şifresiz olarak izleyiciyle buluşacak. Tecrübeli Alman hakem Felix Zwayer'in yöneteceği mücadele, TRT 1 kanalından ve dijital platform Tabii üzerinden canlı ve naklen yayınlanacak. Maçın nabzını tutmak isteyenler, tüm detayları ve canlı skor takibini spor sitelerinden anlık olarak takip edebilecek.

TAKIMLARIN MUHTEMEL 11'LERİ

Arda Turan ve Oliver Glasner'in sahaya sürmesi beklenen muhtemel kadrolar şu şekilde şekilleniyor:

• Shakhtar Donetsk : Riznyk; Tobias, Bondar, Matviienko, Henrique; Ocheretko, Nazaryna, Isaque; Alisson, K. Elias, Newerton.

• Crystal Palace : Henderson; Richards, Lacroix, Canvot; Munoz, Wharton, Hughes, Sosa; Sarr, Pino; Strand Larsen.

SHAKHTAR DONETSK FİNALE ÇIKTI MI?

Eyüpspor’dan sonra Shakhtar Donetsk’in başına geçen ve Avrupa'da büyük bir sükse yapan Arda Turan, bu akşamki maçtan avantajlı bir skorla ayrılarak finale bir adım daha yaklaşmayı hedefliyor. Polonya'da oynanacak bu ilk ayağın rövanşı, 7 Mayıs’ta Londra'da Selhurst Park'ta gerçekleştirilecek. Temsilcimiz Arda Turan'ın ekibi, toplam skorda üstünlük sağlaması halinde adını UEFA Avrupa Konferans Ligi finaline yazdıracak.